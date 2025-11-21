Caiado abre Campus Party Goiás e destaca liderança do Estado em tecnologia e inovação

Caiado destaca na abertura da Campus Party o protagonismo da inovação no cotidiano das pessoas (Fotos: Adalberto Ruchelle e Walter Folador)

Pelo sétimo ano consecutivo, Goiânia recebe uma edição do maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e criatividade do mundo. O lançamento da Campus Party Goiás 2025 ocorreu nesta quinta-feira (20/11), no Passeio das Águas Shopping, ocasião em que o governador Ronaldo Caiado destacou o protagonismo da inovação no cotidiano.

“Passamos a ser a capital da inteligência artificial, da tecnologia e da inovação. E não vamos parar, vamos investir cada vez mais”, disse.

Com o tema Inteligência Artificial Aplicada ao Dia a Dia, o evento segue até 23 de novembro e tem expectativa de público de 100 mil pessoas. “Estamos recebendo 66 comitivas do Brasil todo, com milhares de alunos”, informou o governador.

A programação é diversificada e vai desde olimpíadas de IA, oficinas e palestras, até desafio de inovação para idosos. O mote do evento é Goiás em modo turbo, que Caiado relacionou ao esforço da atual gestão em investir nos avanços em inteligência artificial, tecnologia, inovação e qualificação profissional nas áreas.

“Não fazemos nada mais ou menos. O que temos aqui é uma ação continuada que traz reflexos importantes na vida das pessoas. A Campus Party nos estimulou a avançar com o Centro de Excelência e Inteligência Artificial (Ceia), que hoje já trabalha na pesquisa de variantes genéticas que determinam câncer de mama, por exemplo, ou desenvolve máquinas apropriadas para identificar o que é praga e o que é plantio. Vejam o quanto estamos avançando em Goiás”, relatou.

Presidente global da Campus Party, Francesco Farruggia disse que Goiás “tem IA no próprio nome”, uma referência aos incentivos da gestão estadual no desenvolvimento de tecnologia e inovação. O líder do evento também falou sobre a organização e a programação da edição goiana.

“Temos dividido por áreas conhecimento as coisas que acontecem aqui. E, para cada área, trazemos gente com muita autoridade e conhecimento”, garantiu.

A Campus Party Goiás é realizada pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG), em parceria com o Instituto Campus Party.

Lançamento da Campus Party Goiás 2025 ocorreu no Passeio das Águas Shopping (Fotos: Adalberto Ruchelle e Walter Folador)

“A política pública que foi implementada lá atrás vem se consolidando e cada vez mais. E essa demonstração de recorde de público, da quantidade de pessoas que estão aqui, mostra o resultado progressivo de tudo que vem sendo feito pelo Estado”, afirmou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O titular da Secti, José Frederico Lyra Netto, destacou dois elementos que elevam a qualidade da Campus Party Goiás. “A primeira é a Olimpíada de IA. Somos o primeiro e único estado que faz uma olimpíada estadual de IA. E a outra é o Desafio de Inovação 60+, para que os idosos façam um hackathon em busca de soluções diversas. Essa iniciativa foi premiada nacionalmente”, celebrou.

Extensa programação

Evento oferece palestras, oficinas e outras programações paralelas para todo tipo de público (Fotos: Adalberto Ruchelle e Walter Folador)

A Campus Party Goiás representa uma verdadeira imersão pelo universo da inovação. Além da área destinada às centenas de campuseiros, o evento oferece palestras, oficinas e outras programações paralelas para todo tipo de público.

Uma das grandes novidades da temporada é a Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial – Etos.IA, uma iniciativa do Estado que reúne diversos especialistas para discutir como alinhar ética, ciência e sociedade ao uso consciente de tecnologia.

Natural de Palmeiras de Goiás, o estudante Samuel Oliveira Silva de Menezes participa do evento pelo segundo ano consecutivo.

“Espero fazer bastante networking, tanto com as startups que estão sendo criadas aqui, quanto com o pessoal que está nas palestras. Quero sair com uma bagagem bem maior do que cheguei”, contou o jovem. Para ele, Goiás receber um evento de tal magnitude atrai milhares de pessoas para o universo tecnológico. “É um privilégio”, definiu.

Goiás Social

Stando do Goiás Social na Campus Party Goiás 2025 (Fotos: Adalberto Ruchelle e Walter Folador)

As ações do Goiás Social estão entre os principais destaques da programação desta temporada. É o caso, por exemplo, do lançamento do novo Edital do Processo Seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem), que disponibilizará 5 mil bolsas de estudo para o Ensino Superior, sendo 500 vagas destinadas exclusivamente para cursos nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Pela primeira vez, jovens beneficiários do Centro da Juventude Tecendo o Futuro da OVG e do Goiás Social participarão da etapa final e presencial da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada (OIAA).

A competição busca popularizar e democratizar o conhecimento em inovação na educação básica. A Olimpíada distribuirá prêmios em dinheiro que chegam em até R$ 5 mil por cada aluno que faz parte da equipe vencedora.