Solicitação de matrículas escolares para 2026 segue aberta até 1º/12
O período de solicitação de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual vai até o dia 1º de dezembro, com processo totalmente on-line. O Governo de Goiás já registrou 301 mil pedidos de vagas até o dia 19 de novembro.
Para a matrícula, estão disponíveis as seguintes modalidades de ensino: fundamental regular, fundamental EJA (Educação de Jovens e Adultos), médio regular, médio profissional (com curso técnico) e médio GoiásTec (mediado por tecnologia).
Ao realizar a solicitação, o estudante ou responsável precisa apresentar as seguintes informações:
- CPF e data de nascimento do estudante;
- nome completo do estudante, da mãe e do pai;
- sexo e cor/raça;
- endereço;
- três opções de escolas estaduais desejadas.
Passo a passo para solicitação de matrículas
1 – Acesse o site do governo
Acesse o link de solicitação e clique no botão “Quero solicitar Matrícula”. O sistema abrirá o formulário de preenchimento.
2 – Preencha os dados do estudante e do responsável
Informe corretamente os dados pessoais e os contatos. A Secretaria da Educação poderá usar essas informações para corrigir possíveis inconsistências e enviar o comprovante de matrícula.
3 – Selecione os tamanhos do uniforme escolar
Após preencher os dados, o sistema solicitará os tamanhos das peças do uniforme que o estudante receberá. As peças serão produzidas exatamente conforme as informações registradas, sem possibilidade de alteração após o encerramento do período de solicitação. Consulte os tamanhos aqui.
4 – Escolha da escola e do curso
Selecione o nível de ensino (fundamental ou médio) e informe três opções de escolas, em ordem de prioridade:
- 1ª opção – Alta prioridade: escola desejada;
- 2ª opção – Prioridade média: alternativa próxima ou de fácil acesso;
- 3ª opção – Prioridade baixa: opção reserva.
Nesta etapa também devem ser informados: série, turno, mediação (presencial ou remoto), jornada (meio período ou integral) e modalidade de ensino.
5 – Confira o resumo da solicitação
Antes de finalizar, o sistema exibirá um resumo com todos os dados informados. Verifique se tudo está correto e clique em “Finalizar”.
6 – Finalização da solicitação
Após confirmar, aparecerá a mensagem “Solicitação finalizada com sucesso!”. Um comprovante será enviado para o e-mail cadastrado. Caso não apareça na caixa de entrada, verifique as pastas “Spam”, “Lixo eletrônico” ou “Promoções”. Na tela final é possível visualizar o comprovante ou iniciar uma nova solicitação.
Após a conclusão, o estudante maior de idade ou o responsável pelo estudante menor deve retornar ao site entre 15 e 19 de dezembro para verificar em qual escola o aluno foi alocado e comparecer à unidade para efetivar a matrícula.
Pontos de apoio
Todas as escolas estaduais funcionam como pontos de apoio para atendimento e esclarecimento de dúvidas sobre o processo de matrícula. Até 1º de dezembro também é o período válido para estudantes que desejam renovar a matrícula ou solicitar transferência para outra unidade escolar.