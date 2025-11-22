Solicitação de matrículas escolares para 2026 segue aberta até 1º/12

Interessados em se matricular na rede estadual de ensino tem até dia 1º de dezembro para efetuar pedido (Foto: Seduc)

O período de solicitação de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual vai até o dia 1º de dezembro, com processo totalmente on-line. O Governo de Goiás já registrou 301 mil pedidos de vagas até o dia 19 de novembro.

Para a matrícula, estão disponíveis as seguintes modalidades de ensino: fundamental regular, fundamental EJA (Educação de Jovens e Adultos), médio regular, médio profissional (com curso técnico) e médio GoiásTec (mediado por tecnologia).

Ao realizar a solicitação, o estudante ou responsável precisa apresentar as seguintes informações:

CPF e data de nascimento do estudante;

nome completo do estudante, da mãe e do pai;

sexo e cor/raça;

endereço;

três opções de escolas estaduais desejadas.

Passo a passo para solicitação de matrículas

1 – Acesse o site do governo

Acesse o link de solicitação e clique no botão “Quero solicitar Matrícula”. O sistema abrirá o formulário de preenchimento.

2 – Preencha os dados do estudante e do responsável

Informe corretamente os dados pessoais e os contatos. A Secretaria da Educação poderá usar essas informações para corrigir possíveis inconsistências e enviar o comprovante de matrícula.

3 – Selecione os tamanhos do uniforme escolar

Após preencher os dados, o sistema solicitará os tamanhos das peças do uniforme que o estudante receberá. As peças serão produzidas exatamente conforme as informações registradas, sem possibilidade de alteração após o encerramento do período de solicitação. Consulte os tamanhos aqui.

4 – Escolha da escola e do curso

Selecione o nível de ensino (fundamental ou médio) e informe três opções de escolas, em ordem de prioridade:

1ª opção – Alta prioridade: escola desejada;

2ª opção – Prioridade média: alternativa próxima ou de fácil acesso;

3ª opção – Prioridade baixa: opção reserva.

Nesta etapa também devem ser informados: série, turno, mediação (presencial ou remoto), jornada (meio período ou integral) e modalidade de ensino.

5 – Confira o resumo da solicitação

Antes de finalizar, o sistema exibirá um resumo com todos os dados informados. Verifique se tudo está correto e clique em “Finalizar”.

6 – Finalização da solicitação

Após confirmar, aparecerá a mensagem “Solicitação finalizada com sucesso!”. Um comprovante será enviado para o e-mail cadastrado. Caso não apareça na caixa de entrada, verifique as pastas “Spam”, “Lixo eletrônico” ou “Promoções”. Na tela final é possível visualizar o comprovante ou iniciar uma nova solicitação.

Após a conclusão, o estudante maior de idade ou o responsável pelo estudante menor deve retornar ao site entre 15 e 19 de dezembro para verificar em qual escola o aluno foi alocado e comparecer à unidade para efetivar a matrícula.

Pontos de apoio

Todas as escolas estaduais funcionam como pontos de apoio para atendimento e esclarecimento de dúvidas sobre o processo de matrícula. Até 1º de dezembro também é o período válido para estudantes que desejam renovar a matrícula ou solicitar transferência para outra unidade escolar.