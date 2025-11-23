Cine Goiás Itinerante leva cinema e formação a Jataí e Serranópolis

23 de novembro de 2025
cine goias itinerante
Cine Goiás Itinerante chega aos municípios de Jataí e Serranópolis com exibição gratuita de filmes do Fica e curtas animados internacionais (Foto: Secult Goiás)

O Cine Goiás Itinerante estará nos municípios de Jataí e Serranópolis, de 24 a 28 de novembro. Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o projeto apresenta uma programação diversificada com sessões do Fica Animadocurtas animados internacionais e longas do Festival Internacionla de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).

As atividades ocorrerão nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Cine Goiás Itinerante

Com a missão de levar entretenimento, cultura e formação por meio do cinema a todas as regiões do estado, o Cine Goiás Itinerante oferece sessões gratuitas e oficinas de capacitação em audiovisual com foco ambiental.

O público-alvo inclui estudantes das redes municipal e estadual de ensino, além de comunidades em situação de vulnerabilidade.

Um dos eixos centrais do projeto é a exibição de filmes que participaram do Fica, aliada a ações de formação e incentivo à promoção audiovisual. A proposta reforça a democratização do acesso ao cinema, amplia a difusão do audiovisual ambiental e estimula novos talentos.

Como levar o evento para sua cidade

Gestores interessados em solicitar o programa para seus municípios devem encaminhar o pedido por e-mail (cineitinerante.cultura@goias.gov.br), informando as datas de interesse para execução, que poderão ser ajustadas conforme disponibilidade.

Também é necessário enviar o Termo de Compromisso preenchido, juntamente com um ofício direcionado à secretária de Cultura, Yara Nunes. Os documentos e o regulamento do Cine Goiás Itinerante estão disponíveis no site da Secult.

Programação

Jataí
Segunda-feira (24/11)
14h – Biblioteca Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

19h – Prédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Longas do Fica 2025

Terça-feira (25/11)
14h – Biblioteca Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

19h – Prédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Longas do Fica 2025

Serranópolis
Quarta-feira (26/11)
14h – Escola Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

Quinta-feira (27/11)
9h – Escola Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

14h – Escola Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

Sexta-feira (28/11)
9h – Escola Municipal
Fica Animado e Curtas animados internacional

 

Editado por  via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás
