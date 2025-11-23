Nota sobre estado de saúde do governador

23 de novembro de 2025
caiado
Caiado recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem (Foto: Arquivo Secom)

O governador Ronaldo Caiado foi internado na tarde deste sábado (22) no Hospital Vila Nova Star, após apresentar arritmia cardíaca. Ele recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua.

Os exames realizados indicaram a necessidade de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas.

O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento.

Médica responsável:
Dra. Ludhmila Hajjar

São Paulo, 22 de novembro de 2025.

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
