Agehab sorteia 44 casas a custo zero em Barro Alto

Investimento em recursos estaduais é de R$ 5,6 milhões para construção das moradias que serão entregues gratuitamente às famílias (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta terça-feira (25/11), o sorteio de famílias para 44 casas a custo zero em construção em Barro Alto. O sorteio será realizado às 9h, no Salão de Eventos Regiane Fernandes.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que a política habitacional goiana é referência no Brasil, sendo parte fundamental do trabalho do Governo de Goiás no combate à pobreza. “Goiás é o único Estado do País em que a casa é faixa zero, ou seja, sem custo algum para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso à sua casa própria sem pagar nada”, declara.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, além das 44 famílias sorteadas, haverá formação do cadastro reserva para os casos de desclassificação do grupo principal. Segundo ele, foram investidos mais de R$ 5,6 milhões para construção do empreendimento, que será entregue gratuitamente para as famílias sorteadas e que apresentarem a documentação correta. “O programa de casas a custo zero é uma inovação da atual gestão que já se mostrou um sucesso. Estamos presentes em mais da metade dos municípios goianos e trabalhamos para avançar, chegando às famílias que tanto precisam”, afirma Baldy.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, o programa de casas a custo zero é único no País. “Pode procurar em qualquer outra unidade da Federação. Um programa que atende famílias com renda até um salário mínimo de forma gratuita só existe em Goiás”, diz Sales. Segundo ele, a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é para que 10 mil famílias sejam contempladas até o final de 2026.

Serviço

Quando: 25/11/25, terça-feira, às 9h

Onde: Salão de Eventos Regiane Fernandes, na Rua Goiás, n. 426, Barro Alto

