Caiado passa por procedimento para tratamento de fibrilação

24 de novembro de 2025
caiado
Após procedimento, Caiado passa bem e está clinicamente estável (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado foi submetido na manhã de hoje (24/11) a um procedimento de ablação por cateter para tratamento da fibrilação atrial, realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

A intervenção transcorreu com pleno sucesso, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento.

O governador encontra-se acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-operatória favorável. Nas próximas horas permanecerá em observação, seguindo protocolo habitual de recuperação, com previsão de alta conforme evolução clínica.

O governador está sendo acompanhado pela equipe médica liderada pela Dra. Ludhmila Hajjar, que assina o boletim médico.

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
