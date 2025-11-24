Prefeitura promoverá oficina gratuita de crochê na próxima semana

Atividade promove capacitação artesanal e fomenta a economia criativa por meio da produção colaborativa em crochê (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para participar é simples: basta ir ao local e se inscrever de forma gratuita. No espaço, serão disponibilizados os materiais necessários para a confecção das peças.

A ação será promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, em parceria com o grupo Quadradinhos de Amor.

O grupo atua desde fevereiro de 2019, com o objetivo de incentivar a expressão artística e a solidariedade por meio do artesanato.

Árvore natalina de crochê

Esta será uma das ações do projeto, que confeccionará a primeira árvore natalina de crochê do município. A árvore será composta por peças de crochê em formato quadrado, com diversas cores, valorizando o trabalho manual.

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a iniciativa visa promover a valorização da economia local, incentivar o empreendedorismo e fortalecer o artesanato do município.