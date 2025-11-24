Projeto “Mais Justiça” terá atendimentos jurídicos e de cidadania à população de Anápolis

Ação conjunta do TJGO e da Prefeitura oferecerá serviços jurídicos, sociais e de cidadania de forma gratuita à comunidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e coordenado pela 4º CEJUSC Regional, Corregedoria-Geral do TJGO da Comarca de Anápolis em parceria com a Prefeitura de Anápolis por meio das Secretarias Municipais de Assistência e Políticas Sociais, Saúde e Receita Municipal e tem como objetivo aproximar o Judiciário da população, facilitando o acesso a serviços essenciais.

Serviços disponíveis para a população

A programação integra serviços de diversos órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB Anápolis, TRE-GO, INSS e secretarias municipais, que atuarão oferecendo orientações jurídicas, atendimentos de cidadania e suporte institucional ao público.

O mutirão também contará com atendimentos de conciliação e mediação, consultoria jurídica, regularização eleitoral, emissão de documentos e acordos extrajudiciais de débitos fiscais.

A Prefeitura disponibilizará serviços de saúde e assistência social, como vacinação, testagem de ISTs, consultas, atendimentos odontológicos, aferição de pressão e glicemia, além de ações do CRAS, CREAS e atualizações do CadÚnico.

No local também estarão disponíveis serviços do Vapt Vupt, como emissão de segunda via de boletos, passe livre para idosos e pessoas com deficiência, recadastramento de aposentados e pensionistas e agendamentos. A Coordenadoria da Mulher do TJGO também distribuirá cartilhas e orientações, enquanto a Coordenadoria da Infância e Juventude atuará com o Programa Entrega Legal.

Documentos necessários

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem levar documentos pessoais, como RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, cartão do SUS e outros que possam auxiliar no atendimento.