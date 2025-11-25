Agehab entrega benefícios habitacionais para 900 famílias de Formosa nesta quarta-feira (26/11)
Serão contempladas 589 famílias com Aluguel Social, 152 com escrituras e 160 com moradias do Crédito Parceria Fotos: Octacílio Queiroz e Edgard Soares
O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega benefícios habitacionais a 900 famílias de Formosa nesta quarta-feira (26/11). O atendimento será realizado no Parque Sublime Club Residente I (Av. Cristalina, Chácara 170, Chácara Setor Sul – Formosa – GO), a partir das 9h.
Serão contempladas com unidades habitacionais do Crédito Parceria 160 famílias. Para receberem as moradias, elas contaram com subsídio de até R$ 50,5 mil da Agehab. O valor pode ser somado ao programa federal Minha Casa Minha Vida, ajudando a eliminar a necessidade de entrada e reduzindo as parcelas do financiamento.
No mesmo local, serão beneficiadas com Aluguel Social 589 famílias e outros 152 moradores do Parque Nova Formosa receberão as escrituras de suas casas.
Para o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes. “Em Formosa, estamos ajudando quem ainda não tem moradia com o Aluguel Social. Por outro lado, quem já tem sua casa pode contar com nosso trabalho em regularização fundiária, concedendo a tão esperada escritura. Já o Crédito Parceria auxilia quem ganha até três salários mínimos na conquista da habitação”, declara Baldy.
Segundo o presidente da Agehab, a atuação do Governo de Goiás na área de habitação é um modelo para outros Estados. “Além dos três eixos já citados, ainda contamos com as casas a custo zero, que beneficiam pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, com renda até um salário mínio”, conclui.
Serviço
Assunto: Entrega de benefícios habitacionais em Formosa
Data: 26/11/25, quarta-feira
Horário: 9h
Local: Parque Sublime Club Residente I (Av. Cristalina, Chácara 170, Chácara Setor Sul – Formosa – GO
Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás