Quarta Cultural leva arte à população com espetáculo da Escola de Dança de Anápolis
Além das apresentações, o público poderá conferir feira cultural e praça gastronômica no espaço externo do teatro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
O espetáculo “O Mundo é Nossa Sala” propõe uma aula de geografia diferente, em que os países são apresentados por meio de coreografias, encerrando a apresentação com um “grand finale” que promete surpreender o público. A abertura ficará por conta do Corpo de Baile de Anápolis, que traz o espetáculo “Entre Notas e Poesias”, transitando entre amor, caos, liberdade e a paixão pela dança, consolidando o grupo como referência cultural da cidade.
A iniciativa integra a programação cultural permanente do município, com o objetivo de valorizar a produção artística local, incentivar o aprendizado e garantir que a população tenha acesso a diferentes linguagens culturais.
Como de costume, o evento também contará com feira cultural e praça gastronômica na parte externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.
Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.