Quarta Cultural leva arte à população com espetáculo da Escola de Dança de Anápolis

25 de novembro de 2025
quarta cultural

Além das apresentações, o público poderá conferir feira cultural e praça gastronômica no espaço externo do teatro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove na próxima quarta-feira (26), a partir das 19h, mais uma edição da Quarta Cultural, no Teatro Municipal. A atração da noite será o espetáculo “O Mundo é Nossa Sala”, apresentado pelas turmas da Escola de Dança de Anápolis, com abertura especial do Corpo de Baile do Teatro Municipal de Anápolis.

O espetáculo “O Mundo é Nossa Sala” propõe uma aula de geografia diferente, em que os países são apresentados por meio de coreografias, encerrando a apresentação com um “grand finale” que promete surpreender o público. A abertura ficará por conta do Corpo de Baile de Anápolis, que traz o espetáculo “Entre Notas e Poesias”, transitando entre amor, caos, liberdade e a paixão pela dança, consolidando o grupo como referência cultural da cidade.

A iniciativa integra a programação cultural permanente do município, com o objetivo de valorizar a produção artística local, incentivar o aprendizado e garantir que a população tenha acesso a diferentes linguagens culturais.

Como de costume, o evento também contará com feira cultural e praça gastronômica na parte externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.

