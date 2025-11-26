Fiscalização diária da CMTT no trevo do Recanto do Sol melhora fluxo e reforça segurança dos motoristas

Atuação reforça compromisso da gestão com mobilidade e segurança viária (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A presença constante dos agentes garante organização no fluxo, orientação aos condutores e intervenção imediata em situações que poderiam gerar retenções ou riscos de acidente. A ação diária também tem reforçado a necessidade de que todos sigam as sinalizações temporárias e definitivas, fundamentais para manter a segurança de quem circula pelo trecho.

Além da fiscalização, a CMTT vem atuando ao longo do dia em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, que realiza uma importante intervenção estruturante no trevo. As melhorias em execução têm como objetivo ampliar a capacidade de circulação e eliminar gargalos que, por anos, causaram lentidão e transtornos na região. Enquanto as obras avançam, o apoio da equipe de trânsito tem sido essencial para garantir que o tráfego flua de maneira mais segura e organizada.

“Há locais da cidade que deixaram de funcionar do jeito correto por muito tempo. Quando isso afeta a rotina das pessoas, a Prefeitura precisa agir. E a nossa determinação e prioridade é enfrentar esses pontos e reorganizar o trânsito onde houver necessidade”, explicou o prefeito Márcio Corrêa.

De acordo com a CMTT, o trabalho integrado entre fiscalização e obras tem permitido resultados rápidos e perceptíveis para a população. Essa é uma das medidas que fazem parte do compromisso assumido pelo prefeito Marcio Corrêa de solucionar pontos críticos do trânsito da cidade, melhorando a fluidez e priorizando a segurança viária.

A Prefeitura reforça ainda que a colaboração dos motoristas é indispensável. Respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e seguir as orientações dos agentes são atitudes que evitam acidentes e contribuem para que o trânsito funcione da melhor forma possível enquanto as intervenções continuam.