Abertas inscrições para curso gratuito de inglês para setor turístico

Governo de Goiás oferece 100 vagas para curso gratuito de inglês para preparar setor turístico para o MotoGP 2026 (Fotos: Secti)

Com o objetivo de fortalecer o turismo do Estado, que em 2026 receberá o MotoGP, um dos maiores eventos esportivos do mundo, o Governo de Goiás abriu as inscrições para o curso gratuito de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos.

O curso é ofertado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG). As inscrições seguem até 5 de janeiro de 2026 e podem ser feitas pelo site goias.gov.br/inovacao/pronatec.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site. O resultado final será divulgado em 9 de janeiro de 2026, também no site oficial.

Com 160 horas de duração e aulas totalmente on-line, o curso tem início previsto para 12 de janeiro de 2026, permitindo que os alunos estudem de qualquer lugar, por meio da plataforma virtual do Governo de Goiás. Ao todo, são ofertadas 100 vagas para Goiânia.

Para efetivar a matrícula, os selecionados deverão apresentar CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos precisam incluir autorização do responsável legal. A capacitação é voltada a pessoas a partir dos 16 anos, que tenham concluído pelo menos o Ensino Fundamental.

A seleção será feita por ordem de inscrição, até o limite de vagas, conforme previsto em edital.

Goiás no mapa dos grandes eventos

Segundo o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o MotoGP coloca Goiás no mapa dos grandes eventos internacionais, e isso exige que o estado esteja preparado para receber visitantes do mundo inteiro.

“Investir em qualificação profissional, especialmente em inglês, é investir na nossa gente. Com este curso, ampliamos as oportunidades para quem trabalha no turismo e fortalecemos a capacidade do estado de oferecer uma experiência de excelência. É assim que o Governo de Goiás transforma grandes eventos em desenvolvimento real para a população”, afirma.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto relata que oferecer cursos de inglês é uma ação importante do governo visando qualificar os goianos.

“Temos muitas ações neste sentido, sobretudo voltadas para as áreas de tecnologia e inovação. Trabalhamos para internacionalizar os goianos, não apenas enviando talentos para aprender no mundo, mas também trazendo o mundo para Goiás”, relata.

A parceria entre SGG e Secti reforça a estratégia do Governo de Goiás de ampliar oportunidades, fortalecer competências e impulsionar setores estratégicos da economia por meio da educação profissional.