Procon Anápolis realiza força-tarefa para proteger consumidores na Black Friday

26 de novembro de 2025
procon anapolis

Iniciativa busca garantir compras seguras e evitar prejuízos aos consumidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realiza, ao longo desta semana até sexta-feira (28), uma ação especial para orientar consumidores durante a Black Friday no município. As equipes estão disponíveis das 9h às 16h, na Praça Americano do Brasil, oferecendo apoio direto à população.

Consumidores que suspeitarem de práticas irregulares ou de falsas promoções podem procurar a van instalada no local. As equipes prestam orientações e, se necessário, registram denúncias para que as situações sejam apuradas.

Nesta quinta-feira (27), o Procon também realizará uma ação fiscalizatória, percorrendo lojas da cidade para colher denúncias e verificar possíveis irregularidades.

De acordo com a Diretoria do Procon, o objetivo é proteger os direitos dos consumidores, garantindo compras mais seguras, transparentes e evitando prejuízos durante o período de promoções.

 

