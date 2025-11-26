Procon Anápolis realiza força-tarefa para proteger consumidores na Black Friday

Iniciativa busca garantir compras seguras e evitar prejuízos aos consumidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Consumidores que suspeitarem de práticas irregulares ou de falsas promoções podem procurar a van instalada no local. As equipes prestam orientações e, se necessário, registram denúncias para que as situações sejam apuradas.

Nesta quinta-feira (27), o Procon também realizará uma ação fiscalizatória, percorrendo lojas da cidade para colher denúncias e verificar possíveis irregularidades.

De acordo com a Diretoria do Procon, o objetivo é proteger os direitos dos consumidores, garantindo compras mais seguras, transparentes e evitando prejuízos durante o período de promoções.