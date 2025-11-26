Campanha “Sesc e Senac Presentes no Natal 2025” fortalece a solidariedade e o espírito natalino em Goiás

Mais um fim de ano se aproxima e, com ele, a oportunidade de espalhar solidariedade e esperança. Por isso, o Sesc e o Senac Goiás dão início à Campanha de Natal 2025 – “Sesc e Senac Presentes no Natal”, uma ação que mobiliza colaboradores, clientes, lojistas e toda a comunidade em prol de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Entre os dias 17 de novembro e 17 de dezembro de 2025, as unidades do Sesc, do Senac e dos sindicatos da Fecomércio estarão de portas abertas para receber brinquedos novos (bolas, bonecas e carrinhos), que serão destinados a entidades sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, garantindo que os presentes cheguem às mãos de quem mais precisa.

Para incentivar a participação, cada pessoa que fizer uma doação ganhará um cupom para concorrer a duas diárias com acompanhante em uma das unidades hoteleiras do Sesc Goiás: Sesc Caldas Novas, Sesc Pirenópolis ou Sesc Vila Boa. O cupom deve ser preenchido e depositado na urna disponível no local da doação.

Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, a ação traduz o propósito do Sistema Fecomércio Sesc Senac, que é “estar presente na vida das pessoas e contribuir para uma sociedade mais justa e humana. Cada brinquedo doado representa um gesto de amor e a chance de transformar o Natal de uma criança”.

“Mais do que uma ação solidária, a campanha é um movimento coletivo de empatia e cidadania”, pontua o diretor do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, que conclui: “Quando comércio, instituições e comunidade se unem, conseguimos ir além da doação material e promover alegria, pertencimento e esperança.”

Assim como em 2024, a campanha contará com o apoio do Instituto Elias Bufaiçal e dos Sindicatos do Comércio, que atuarão como pontos de recebimento das doações e participarão da concorrência às premiações. A iniciativa reforça o compromisso do Sistema Fecomércio Sesc Senac com o desenvolvimento social e o fortalecimento de redes de solidariedade em todo o estado.

Serviço:

Campanha Sesc e Senac Presentes no Natal 2025

Período de doação: 17 de novembro a 17 de dezembro de 2025

Locais de doação: Unidades do Sesc, do Senac e sindicatos da Fecomércio Goiás

Doações: Brinquedos novos (bolas, bonecas e carrinhos)