Duplicação do Anel Viário do Daia está em fase final

Governo finaliza em dezembro a duplicação do Anel Viário do Daia, em Anápolis Obras de duplicação do Anel Viário do Daia, em Anápolis, estão em fase final (Foto: Silvano Vital)

O Governo de Goiás já executou mais de 90% das obras do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com previsão de concluir toda a infraestrutura logística ainda em 2025. Com investimento superior a R$ 32,6 milhões, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) realiza a implantação asfáltica e duplicação do trecho remanescente de 7,98 quilômetros, na ligação da rodovia GO-330 à BR-060, na saída leste do município.

A pavimentação foi realizada levando em conta a alta intensidade de transporte de cargas pelo anel viário do Daia. A capa asfáltica possui aproximadamente 10 centímetros de espessura, sendo uma camada de tratamento superficial duplo (TSD) e duas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para garantir durabilidade à via. Os serviços contemplaram, ainda, a reabilitação e adequação da pista já existente, além da implantação de galerias pluviais.

As intervenções também visam atender à demanda da população dos bairros que ficam próximos à região de indústrias. Ao longo da GO-330, foram implantadas, a cada 500 metros, rótulas e acessos às ruas e avenidas, o que permite melhor trafegabilidade aos moradores. O operador de caixa Augusto Pereira afirma que valeu a pena esperar pela conclusão do anel viário: “As ruas estavam muito ruins e cheias de buracos. Essa pavimentação melhorou muito o acesso às casas e aos comércios”.

O Daia é um dos maiores polos industriais do Centro-Oeste brasileiro. Com a conclusão da obra, a Goinfra retira o fluxo de veículos pesados da área urbana, reforçando a segurança viária e melhorando a qualidade de vida da população do município. “Estamos resolvendo um problema antigo de mobilidade nesse que é o mais importante distrito agroindustrial de Goiás e, com isso, estamos criando as condições ideais para a mobilidade de cargas e impulsionando a economia de Anápolis e região”, comemora o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

A obra constitui um marco importante para o desenvolvimento logístico e industrial do município, interligando eixos estratégicos de transporte e facilitando o escoamento da produção agrícola, pecuária e industrial. Além disso, promove mobilidade segura e eficiente entre o Daia, a malha urbana e as principais rodovias estaduais e federais.

Editado por Kattia Barreto via Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – Governo de Goiás