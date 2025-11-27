Anápolis passa a disponibilizar Ficha Cadastral do Imóvel online

Novo formato do documento facilitará a rotina de empresários do setor imobiliário (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O novo formato do documento foi disponibilizado após diálogos institucionais entre a Secretaria Municipal de Economia e o Sinduscon Anápolis. A reunião contou com a presença do diretor da Receita Municipal, Erick Azevedo Monte, do diretor de Crédito Imobiliário do Sinduscon, José Franco, e do secretário de Economia, Marcelo Olímpio.

Entre os assuntos apresentados, destacou-se a necessidade de agilizar e modernizar o acesso à Ficha Cadastral do Imóvel, documento fundamental para construtoras, imobiliárias, incorporadoras e demais agentes que dependem de processos ágeis para compra, venda e regularização de imóveis.

Como acessar o documento online

Para acessar, basta entrar no site da Prefeitura, acessar o Portal da Receita, em seguida o contribuinte deve escolher a opção “Portal do Cidadão”. Após inserir os dados os proprietários podem visualizar e baixar a Ficha Cadastral utilizando login e senha.

O novo formato do documento oferecerá mais agilidade e autonomia para os empresários do setor, permitindo maior fluidez nos trâmites e na conclusão de negócios.

De acordo com a Secretaria Municipal de Economia, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a modernização administrativa e com a melhoria dos serviços públicos. A digitalização da Ficha Cadastral contribui para a redução de burocracias, otimiza o tempo de atendimento e fortalece o ambiente de negócios no município.