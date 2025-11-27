Cronograma de coleta de lixo está Conecta Anápolis

27 de novembro de 2025
conecta anapolis

Funcionalidade ajuda moradores a se organizarem e contribui para a limpeza urbana (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis disponibilizou uma nova funcionalidade no aplicativo Conecta Anápolis, que permite aos moradores consultar facilmente o dia e o horário da coleta de lixo em seus bairros. A iniciativa, desenvolvida pela Subsecretaria de Zeladoria, tem como objetivo facilitar o acesso à informação, otimizar a organização dos moradores e contribuir para a manutenção da limpeza urbana.

A coleta de lixo é um serviço essencial para a saúde pública e para a preservação do ambiente urbano. “Quando o cidadão tem acesso direto ao cronograma, reduzimos o acúmulo de resíduos nas vias e melhoramos muito a eficiência do serviço. É uma medida simples, mas de grande impacto na qualidade de vida da população”, afirma o secretário de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá.

Lançado em julho, o Conecta Anápolis foi desenvolvido para aproximar a administração municipal dos cidadãos, reunindo serviços públicos em um único sistema. Nele, o usuário pode acompanhar suas solicitações, agendar consultas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), solicitar serviços urbanos e acessar informações importantes do município, como notícias oficiais, documentos e dados da educação.

Com a inclusão da consulta ao cronograma de coleta de lixo, o aplicativo se torna ainda mais completo e reforça o compromisso da Prefeitura com a modernização dos serviços e a melhoria contínua do atendimento ao cidadão.

Tags: ,

