Agehab entrega 448 apartamentos do Crédito Parceria em Goiânia nesta sexta-feira (28/11)

27 de novembro de 2025
agehab

Programa estadual destina subsídio no valor de até R$ 51 mil às famílias para ajudar na entrada e reduzir parcelas do financiamento

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega, nesta sexta-feira (28/11), em Goiânia, 448 unidades habitacionais construídas pelo Programa Aluguel Nunca Mais (antigo Crédito Parceria). A cerimônia será realizada às 9h no Residencial Sollar Ville.

A modalidade Pra Ter Onde Morar – Aliguel Nunca Mais atende famílias com renda de até três salários mínimos. Por meio dela, o Governo de Goiás oferece subsídio de até R$ 51 mil por família para ajudar na entrada ou na redução do valor das parcelas dos imóveis.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa representa um avanço concreto na vida das pessoas. “Ao ajudar na entrada, a modalidade estimula o mercado imobiliário e livra do aluguel a família que precisa. Sem esse auxílio, a pessoa não teria condições de adquirir a casa própria”, afirma Baldy.

Com o Aluguel Nunca Mais, o Governo de Goiás reafirma seu compromisso em promover inclusão social, garantir dignidade e fomentar o desenvolvimento habitacional, especialmente em regiões estratégicas como o Entorno do Distrito Federal.

Serviço

Assunto: Entrega de apartamentos do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Goiânia
Data: 28/11/2025, sexta-feira
Endereço: Alameda Higino Pires Martins, 1505, Goiânia – GO

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás

