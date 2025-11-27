Marconi Perillo deixa o comando do PSDB Nacional em convenção marcada por reconhecimento

O ex-governador Marconi Perillo deixou, nesta quarta-feira, a presidência do PSDB Nacional sob manifestações amplas de reconhecimento pelo trabalho de reconstrução interna e de reposicionamento político da sigla. A convenção realizada em Brasília marcou o fim de um ciclo iniciado em 2023, quando o partido enfrentava seu período mais delicado.

Lideranças e parlamentares presentes destacaram que Marconi assumiu o PSDB em meio a impasses e fragmentações e entregou um partido organizado, coeso e novamente presente no debate nacional.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que marcou presença no evento, afirmou que Marconi foi decisivo para recuperar a credibilidade da legenda. “O PSDB volta a ocupar um espaço de equilíbrio e responsabilidade graças ao trabalho conduzido por Marconi. Ele reabriu diálogos, aproximou lideranças e recolocou o partido no centro do debate político”, disse.

Aécio Neves, que vai suceder o goiano no próximo biênio, reforçou que o ex-governador exerceu “uma gestão complexa e fundamental para restaurar a unidade e a confiança interna”.

Desde que assumiu o comando do partido, Marconi percorreu estados, recompôs diretórios e restabeleceu canais de diálogo. Para dirigentes, esse processo permitiu ao PSDB recuperar protagonismo e voltar a se posicionar nacionalmente com clareza e coerência.

A convenção marcou uma transição tranquila e alinhada. A direção nacional avalia que o partido inicia o novo ciclo estruturado e com condições reais de crescimento nas eleições de 2026, resultado direto da reconstrução liderada por Marconi. Nesta próxima fase partidária, o ex-governador vai presidir o Instituto Teotônio Vilela.

Marconi sai da presidência do PSDB Nacional com reconhecimento consolidado e com o legado de ter devolvido à sigla unidade, credibilidade e capacidade de competição.