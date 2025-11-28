Seja instrutor do Senac Goiás: processo seletivo aberto até 1º de dezembro

Vagas são para unidades do Senac em várias cidades do Estado

O Senac Goiás prorrogou até o dia 1º de dezembro, às 10h, o processo seletivo para contratação de instrutores de ensino profissionalizante em diversos segmentos na modalidade horista. As vagas são para atuação em cidades como Goiânia, Trindade, Itumbiara, Mineiros, Caldas Novas, Hidrolândia, Senador Canedo, Goianira, Luziânia, Catalão e Iporá. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site go.senac.br e clicar no item "Trabalhe Conosco", fazer a sua inscrição e ficar atento a todos os comunicados que são publicados na página. Todas as vagas são destinadas à formação de cadastro reserva e os segmentos de atuação são meio ambiente, comunicação, segurança do trabalho, gestão, informática e hospedagem.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, o Senac está em busca de novos instrutores para contribuir com a formação de novos profissionais para atuarem no mercado de trabalho. “Estamos com processo seletivo aberto em áreas diversas, que são essenciais para a sociedade e, nada melhor que compor um time competente para atuar na capacitação de futuros profissionais com a excelência Senac”, frisa.

O diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, reforçou a importância de selecionar os profissionais que farão parte do corpo docente da instituição. “Já formamos milhares de pessoas por meio dos nossos instrutores e queremos formar ainda mais, por isso queremos ampliar o nosso rol de colaboradores. Os interessados devem acompanhar todo o processo seletivo pelo nosso site e ficarem atentos ao cronograma”, destaca.

As vagas são para instrutores dos seguintes cursos:

Técnico em Comunicação Digital e Mídias Sociais e afins

Segmento: Comunicação

Local: Itumbiara, Mineiros, Caldas Novas

Técnico em Segurança do Trabalho e afins

Segmento: Segurança

Local: Goiânia, Trindade, Hidrolândia, Senador Canedo, Goianira, Luziânia

Técnico em Agronegócio e afins

Segmento: Meio Ambiente

Local: Caldas Novas

Técnico em Hospitalidade e afins

Segmento: Hospedagem

Local: Caldas Novas

Técnico em Informática e afins

Segmento: Informática

Local: Senac Catalão

Técnico em Administração e afins

Segmento: Gestão

Local: Iporá

Serviço:



Seja instrutor do Senac Goiás: processo seletivo aberto até 1º de dezembro

