Goiás realiza último feirão de empregos de 2025 em Goiânia
A Secretaria da Retomada realiza, de terça-feira a quinta-feira (02 a 04/12), das 8 às 15 horas, o último feirão de empregos de 2025. Com mais de 10 mil vagas abertas em todo o estado, o evento será realizado na Central Mais Empregos, no centro de Goiânia, e reúne 15 empresas para fazer entrevistas com candidatos no local, aumentando a chance de contratação imediata.
O secretário da Retomada, César Moura, informa que a pasta concentrou todos os esforços para que o candidato a uma vaga no mercado de trabalho inicie o ano empregado, melhorando a qualidade de vida e podendo fazer planos para o ano novo.
“São cerca de 1.000 vagas nas empresas que vão fazer as entrevistas na Central Mais Empregos, com chances reais do trabalhador sair do feirão já empregado”, afirma o secretário.
Feirão do Emprego
O atendimento nos feirões de empregos do Governo de Goiás é totalmente gratuito e o candidato recebe toda orientação para elaborar currículo e emitir a documentação necessária.
Para participar e se candidatar a uma das vagas de emprego, basta levar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. As empresas que vão se deslocar para a Central oferecem vagas em diversos setores:
- Hospitalar – auxiliar de enfermagem, recepcionista hospitalar;
- Industrial – auxiliar de linha de produção;
- Logístico – auxiliar de logística;
- Comercial;
- Telemarketing – operador de telemarketing;
- Administrativo – auxiliar administrativo (menor aprendiz).
Os salários podem chegar a R$ 4 mil, além dos benefícios:
- Carteira assinada;
- Décimo terceiro;
- Vale alimentação;
- Assistência médica.
Serviço
Governo de Goiás realiza último feirão de empregos de 2025
Quando: 2 a 4 de dezembro (terça a quinta-feira)
Horário: das 8h às 15h
Onde: Central Mais Empregos – Avenida Araguaia com Rua 15, Setor Central, Goiânia-GO