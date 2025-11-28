Goiás realiza último feirão de empregos de 2025 em Goiânia

Para participar do feirão de emprego, o candidato deve levar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço (Foto: Retomada)

A Secretaria da Retomada realiza, de terça-feira a quinta-feira (02 a 04/12), das 8 às 15 horas, o último feirão de empregos de 2025. Com mais de 10 mil vagas abertas em todo o estado, o evento será realizado na Central Mais Empregos, no centro de Goiânia, e reúne 15 empresas para fazer entrevistas com candidatos no local, aumentando a chance de contratação imediata.

O secretário da Retomada, César Moura, informa que a pasta concentrou todos os esforços para que o candidato a uma vaga no mercado de trabalho inicie o ano empregado, melhorando a qualidade de vida e podendo fazer planos para o ano novo.

“São cerca de 1.000 vagas nas empresas que vão fazer as entrevistas na Central Mais Empregos, com chances reais do trabalhador sair do feirão já empregado”, afirma o secretário. Feirão será realizado na Central Mais Empregos, no centro de Goiânia (Foto: Retomada)

Feirão do Emprego

O atendimento nos feirões de empregos do Governo de Goiás é totalmente gratuito e o candidato recebe toda orientação para elaborar currículo e emitir a documentação necessária.

Para participar e se candidatar a uma das vagas de emprego, basta levar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. As empresas que vão se deslocar para a Central oferecem vagas em diversos setores:

Hospitalar – auxiliar de enfermagem, recepcionista hospitalar;

Industrial – auxiliar de linha de produção;

Logístico – auxiliar de logística;

Comercial;

Telemarketing – operador de telemarketing;

Administrativo – auxiliar administrativo (menor aprendiz).

Os salários podem chegar a R$ 4 mil, além dos benefícios:

Carteira assinada;

Décimo terceiro;

Vale alimentação;

Assistência médica.

Atendimento é gratuito e candidato pode realizar entrevistas na hora (Foto: Retomada)

Serviço

Governo de Goiás realiza último feirão de empregos de 2025

Quando: 2 a 4 de dezembro (terça a quinta-feira)

Horário: das 8h às 15h

Onde: Central Mais Empregos – Avenida Araguaia com Rua 15, Setor Central, Goiânia-GO