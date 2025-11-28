Rede Municipal terá eleição para diretores no dia 2 de dezembro

28 de novembro de 2025
sala de aula anapolis

Pais, estudantes e servidores poderão escolher os novos gestores da rede (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Estudantes, pais, responsáveis e profissionais da educação poderão participar da escolha dos novos diretores da Rede Municipal de Educação, que será realizada no dia 2 de dezembro por meio de consulta pública. A votação ocorrerá nas unidades de ensino, das 7h15 às 20h nas escolas do município e, nos distritos, seguirá o horário estipulado pelas unidades locais.

Caso todos os eleitores registrados votem antes do horário previsto, a consulta poderá ser encerrada antecipadamente.

A eleição definirá os gestores que atuarão nas unidades pelos próximos dois anos, com início do mandato em 2026.

Podem participar da votação profissionais da educação que atuam na unidade e cumprem carga horária, pais, mães ou responsáveis legais de estudantes regularmente matriculados e alunos com mais de 12 anos. A iniciativa garante um processo democrático de escolha da gestão escolar.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a consulta pública reforça a importância do envolvimento da comunidade para fortalecer a qualidade da educação e ampliar a representatividade nas decisões escolares.

