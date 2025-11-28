Anápolis recebe mutirão “Mais Justiça” neste sábado (29) com serviços gratuitos para a população

28 de novembro de 2025
Ação conjunta facilita regularização de documentos, consultas e orientações sociais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A cidade de Anápolis recebe neste sábado (29) o projeto Mais Justiça, que levará à população uma ampla estrutura de atendimentos gratuitos nas áreas jurídica, social, de saúde e cidadania. A ação ocorre das 8h às 16h, na sede da Prefeitura, na Rua Capitão Silvério, nº 1, reunindo diversos órgãos públicos para facilitar o acesso a serviços essenciais.

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e coordenado pela 4ª CEJUSC Regional da Comarca de Anápolis, em parceria com a Prefeitura, o mutirão busca aproximar o Judiciário dos cidadãos. A iniciativa contará com apoio de secretarias municipais e instituições como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB Anápolis, TRE-GO e INSS.

Para participar, é necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF, certidões, comprovante de endereço e cartão do SUS, que auxiliem no atendimento desejado.

Atendimentos jurídicos

O público terá acesso a atendimentos de conciliação e mediação, consultoria jurídica, regularização eleitoral, emissão de documentos e acordos extrajudiciais de débitos fiscais.

Saúde e assistência

Na área da saúde e assistência social, serão oferecidos vacinação, testagem de ISTs, consultas, atendimentos odontológicos, aferição de pressão e glicemia, além de ações do CRAS, CREAS e atualizações do CadÚnico.

Outros atendimentos

O evento também reunirá serviços do Vapt Vupt, como emissão de segunda via de boletos, passe livre para idosos e pessoas com deficiência, recadastramento de aposentados e pensionistas e agendamentos. Outras ações incluem orientações da Coordenadoria da Mulher do TJGO e atendimentos do Programa Entrega Legal, da Coordenadoria da Infância e Juventude.

