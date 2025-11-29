Praça Cívica tem mutirão de atendimentos no Novembro Azul do Diabetes

Objetivo do Mutirão de atendimentos é alertar para o diagnóstico precoce da doença (Foto: SES-GO)

O Governo de Goiás realiza, neste sábado (29/11), a Campanha Goiás Unido contra o Diabetes, um mutirão de atendimentos gratuitos voltado a pessoas com diabetes e também à população em geral.

Executada pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) e Goiás Social, a ação integra o Novembro Azul do Diabetes, que alerta para o diagnóstico precoce da doença, e vai ocorrer na Praça Cívica, em Goiânia, das 8 às 12 horas, com expectativa de receber entre 2 e 3 mil participantes.

O secretário adjunto da Saúde, Sérgio Vencio, ressalta a importância da iniciativa para ampliar o acesso ao diagnóstico e orientar a população sobre cuidados essenciais.

“Eventos como esse aproximam os serviços de saúde das pessoas e reforçam que o diagnóstico precoce do diabetes salva vidas. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de controle, tratamento adequado e prevenção de complicações graves”, afirma.

“O combate ao diabetes passa pela informação, pelo acolhimento e pela oferta contínua de cuidados. Esse é o compromisso da Secretaria, cuidar das pessoas para que tenham mais saúde e qualidade de vida”, diz Vencio.

Durante o mutirão, pessoas com diabetes terão acesso a diversos serviços gratuitos, mediante apresentação do documento de identidade.

Serão oferecidos:

Exames de fundo de olho (mapeamento de retina);

Avaliação do pé diabético;

Ecodoppler de carótidas (em casos graves);

Eletrocardiograma;

Avaliação nefrológica e orientações.

Coleta de exames laboratoriais: antropometria (peso, altura, circunferência), cálculo de IMC; aferição da pressão arterial; e encaminhamento via regulação estadual para tratamento especializado.

Feira da Saúde

A população também poderá participar da Feira da Saúde, que reunirá serviços ofertados pelo Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead) do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) voltados para diagnóstico, prevenção e educação.

São eles aferição de glicemia e pressão arterial; orientações sobre diabetes e suas complicações no corpo; oficina sobre uso de insulina; orientações sobre cuidados com rins, neuropatia e doenças nos pés; informações sobre problemas cardíacos e circulatórios; oficina de leitura de rótulos; orientações sobre visão e prevenção de complicações oculares.

Ainda, o evento exibe um vídeo educativo sobre complicações do diabetes; mostra 3D de órgãos do corpo; jogo de tabuleiro educativo; contação de história; e oferece degustação de alimentação saudável para diabéticos.

O mutirão integra a campanha Novembro Azul do Diabetes, que celebra o Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro. Em 2025, o tema reforça a inclusão e o respeito no ambiente de trabalho, promovendo bem-estar e acolhimento a pessoas com diabetes.

O evento é uma realização da SES-GO e Goiás Social, com o HGG/Cead e o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária (HDS), em parceria com o Centro de Referência em Oftalmologia (Cerof), Hospital de Olhos de Aparecida (HOA), Universidade Evangélica de Goiás e Laboratório Núcleo.

Diabetes

O diabetes mellitus (DM) é uma condição crônica caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. O DM tipo 2 representa 90% dos casos e está associado a fatores como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada.

O diabetes aumenta o risco de doenças cardiovasculares e outras complicações graves.

Em 2024, Goiás registrou 26,45 óbitos por 100 mil habitantes por mortalidade prematura relacionada à doença. Qualquer pessoa com sintomas ou idade a partir dos 35 anos deve fazer o exame para saber se tem diabetes.

Vigitel Goiás

De acordo com o Inquérito de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Inquérito Telefônico (Vigitel) Goiás, 6,4% dos adultos possuíam diagnóstico médico de diabetes em 2023.

Dados preliminares para 2025 apontam crescimento para 9,3% (8,3% homens / 10,2% mulheres). O total pela rede SUS chega a 624,5 mil pessoas – 8,41% da população. O Brasil é o 6º país com mais casos no mundo, com 16,6 milhões de pessoas com diabetes.

Para 2050, a projeção é de 24 milhões. Atualmente, 50% dos pacientes pesquisados não sabiam que tinham a doença no momento do diagnóstico.

Serviço

Assunto: Campanha Goiás Unido contra o Diabetes

Quando: Sábado (29/11), 8h às 12h

Onde: Praça Cívica, Setor Central, Goiânia (GO)