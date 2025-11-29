Sábado tem 12ª edição do Doe Sangue ao Som do Rock

Doadores podem participar das 8 às 14 horas (Foto: HGG)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza a 12ª edição do Doe Sangue ao Som do Rock, neste sábado (29/11), no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG). A ação é uma parceria com a Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo.

O evento celebra o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado na última terça-feira (25/11), e tem como objetivo reforçar os estoques da Rede Hemo para o mês de dezembro, considerado período crítico marcado pela redução no número de doações.

12ª edição do Doe Sangue ao Som do Rock

O evento conta com o apoio de doadores voluntários, moto clubes de Goiás e uma comunidade engajada de amigos e familiares que prestigiam a causa há 12 anos. Nesta edição, o público poderá aproveitar shows das bandas SunRoad e Cida Araújo & Banda, além da discotecagem do DJ Michel.

Para o diretor técnico do HGG, Marcelo Rabahi, a iniciativa é fundamental no calendário da unidade.

“Campanhas como essa são essenciais para garantir o abastecimento e manter um estoque regular de sangue. Doar sangue é doar vida. E quando associamos esse gesto nobre à energia contagiante do rock, conseguimos mobilizar e engajar ainda mais pessoas”, destaca.

A diretora técnica da Rede Hemo, Ana Cristina Novais, reforça a importância da mobilização.

“Precisamos fortalecer nossos estoques antes do período de festas, quando historicamente enfrentamos queda nas doações. O Doe Sangue ao Som do Rock já provou ser muito mais do que um evento: é um movimento de solidariedade que salva vidas. Contamos com cada pessoa para mantermos essa corrente do bem.”

Ao longo de sua história, o Doe Sangue ao Som do Rock consolidou-se como uma verdadeira comunidade movida por um único propósito: salvar vidas. A cada ano, novos recordes de doações são alcançados, refletindo o crescente engajamento do público em torno dessa causa nobre e altruísta.

Serviço

Data: sábado (29/11)

Horário: das 8 horas às 14 horas

Local: Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG

Entrada franca