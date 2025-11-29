Economia em Goiás cresce 4,9% de janeiro a setembro

Desempenho de Goiás superou a média brasileira, que registrou 2,6% no mesmo período (Foto: SGG)

A economia goiana cresceu 4,9% na variação acumulada do ano, de janeiro a setembro, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

O desempenho de Goiás superou a média brasileira, que registrou 2,6% no mesmo período. De acordo com a análise, o estado também alcançou o maior nível de atividade para um mês de setembro em toda a série histórica do indicador.

Na variação acumulada em 12 meses, o crescimento foi de 4,7%. Já na variação mensal interanual, na comparação entre setembro de 2025 frente ao mesmo mês de 2024, o avanço registrado foi de 3,4%.

Nesses indicadores, Goiás novamente superou a média nacional, cujos resultados foram de 3% e 2%, respectivamente.

“O crescimento da economia goiana evidencia o acerto dos investimentos estratégicos e a força dos setores que mais têm avançado, ampliando oportunidades de trabalho e renda para os goianos”, afirma o titular da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Adriano da Rocha Lima.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, de frequência trimestral, descreve o quadro abrangente da economia.

O IBCR é baseado na Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outros.