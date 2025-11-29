Prefeitura inicia regularização de espaços públicos comerciais para garantir mais transparência e segurança

Ação amplia transparência e garante melhores condições de trabalho (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A primeira etapa foi realizada no Mercado Municipal Carlos de Pina, com apoio da Associação dos Permissionários, representada pelo presidente João Luiz Duarte e pelo secretário Daniel Araújo Alves. A ação está sendo conduzida por servidores da Diretoria de Indústria e Comércio.

A segunda fase contemplará outros centros comerciais administrados pelo município, incluindo o camelódromo, o Ceasa, as feiras livres e os feirões.

Saiba mais sobre a ação

A ação analisou 120 permissões existentes no Mercado Municipal, e as equipes constataram que aproximadamente 50 delas precisam ser regularizadas.

Atualmente, todo o processo está na Procuradoria-Geral do Município, responsável pela validação final e pela renovação das permissões.

De acordo com o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Costa, o projeto garantirá que os espaços públicos estejam devidamente organizados, promovendo mais transparência para trabalhadores e consumidores.

“Essa ação começou no Mercado Municipal, mas pretendemos ampliá-la para feiras, boxes, mercados e outras áreas comerciais administradas pelo município. Com isso, ofereceremos mais transparência e melhores condições para os trabalhadores e para os consumidores anapolinos”, explicou o diretor.