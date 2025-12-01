Inscritos na 8ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua devem retirar kits entre 04 e 06 de dezembro

Retirada ocorre no Ginásio Newton de Faria e segue cronograma diferenciado para equipes e atletas individuais (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A retirada dos materiais ocorrerá na quinta (04), das 9h às 17h, exclusivamente para equipes; na sexta (05), também das 9h às 17h, para equipes e atletas individuais; e no sábado (06), das 9h às 14h, de forma exclusiva para atletas individuais.

O kit padrão inclui o número de peito e o chip de cronometragem, que registra o percurso e o tempo dos atletas. Já o kit promocional, sorteado no dia 28 de novembro, contém camiseta, viseira e sacochila.

Para retirar o kit, cada participante deverá doar alimentos não perecíveis, de acordo com a sua faixa de número de inscrição. Confira a tabela:

Número de inscrição | Item a ser doado

1001 a 1501 | Arroz tipo 1 5kg

1502 a 2002 | Arroz tipo 1 5kg

2003 a 2503 | Açúcar Cristal 5 kg

2504 a 3004 | Macarrão Parafuso 3kg

3005 a 3505 | Café Moído 250mg

3506 a 4006 | Óleo de Soja – 900 ml – 3 unidades

4007 a 4507 | Macarrão Pene – 3kg

4508 a 5008 | Óleo de Soja – 900ml – 3 unidades

5009 a 5509 | Aveia em Flocos – 450gr – 3 unidades

5510 a 6010 | Sardinha ao Óleo – 125gr – 4 latas

6011 a 6511 | Farinha de Mandioca – 500gr – 2kg

6512 a 7012 | Achocolatado em Pó – 400gr – 2 unidades

7013 a 7513 | Bolacha – Rosquinha 600gr – 4 pacotes