UEG divulga resultado preliminar do Vestibular 2026/01

1 de dezembro de 2025
Resultado pode ser consultado no site vestibular.ueg.br

Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS UEG) divulgou na última sexta-feira (28/11), o resultado preliminar do Vestibular 2026/1.

Confira o resultado preliminar do Vestibular UEG 2026/1.

Os candidatos interessados em interpor recursos devem postá-los na página do processo seletivo entre os dias 1º e 3 de dezembro.

Para a interposição de recursos, o candidato deverá:

  • Identificar-se somente nos campos destinados para tal fim;
  • Indicar no campo próprio o tipo de interposição;
  • Apresentar de forma clara e objetiva, no campo próprio, fundamentação consistente que ampare a pretensão do recurso e referência bibliográfica, se houver, arcando com eventuais prejuízos de não conhecimento ou conhecimento parcial;
  • Certificar-se de que preencheu corretamente todos os campos destinados e, caso necessário, corrigir os dados antes de enviá-los.

A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado no dia 10 de dezembro.

Para outras informações sobre o certame, acesse vestibular.ueg.br.

