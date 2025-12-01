Pesquisa do Procon aponta diferenças de até 65% nos preços de carnes

Pesquisa compara valores em supermercados e orienta consumidores sobre compra segura de carnes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação percorreu seis estabelecimentos da cidade, sendo eles: Atende Mais, Bom Preço, Floresta, Super Vi, Ponto Frios e Silva Supermercado, e analisou 16 itens, incluindo costela, acém, pernil, linguiça e frango.

Variação de preço

Entre os destaques na variação de preços está a coxa e sobrecoxa, que apresentou diferença de 65%, sendo o menor valor R$ 8,49 no Silva Supermercado e o maior R$ 13,99 no Bom Preço. O músculo também registrou variação de 64%, custando entre R$ 21,99 no Supermercado Floresta e R$ 35,99 no Atende Mais. Outros produtos também apresentaram diferenças, como o frango inteiro (57%), o pernil fatiado (33%) e a coxinha da asa (25%).

O Procon Anápolis alerta que, ao comprar esses itens, o consumidor deve estar atento à cor, ao brilho e à textura da carne. Produtos frescos devem apresentar coloração vermelha, gordura clara e firmeza ao toque, evitando opções com pontos escurecidos ou excesso de líquido.

O órgão orienta que, caso o consumidor identifique irregularidades, pode registrar denúncia pelo WhatsApp da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou pelo canal de atendimento do Procon, no número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.