Baldy: “Agehab fecha 1º Feirão com adesão da população e vendas de imóveis”

“Com estreia em Águas Lindas, evento se consolidou como mais uma entrega importante do Governo de Goiás para quem mais precisa”, enfatiza presidente da Agência, Alexandre Baldy

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realizou, neste fim de semana, o 1º Feirão da Agehab. O projeto começou pela região do Entorno, em Águas Lindas, com o objetivo de reunir, em único espaço, famílias em busca da casa própria que se encaixam nos critérios do programa Aluguel Nunca Mais (antigo Crédito Parceria).

Mesmo com fluxo mais distribuído no primeiro dia, natural pela característica do evento, as famílias compareceram para tirar dúvidas e avançar no sonho da casa própria. “O segundo dia teve maior movimento e consolidou o Feirão como mais uma entrega importante do Governo de Goiás para quem tanto precisa de moradia digna”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

De acordo com ele, o Feirão é uma excelente oportunidade para aproximar famílias da região das oportunidades habitacionais disponíveis por meio do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Nunca Mais, uma iniciativa do Estado destinada a ampliar o acesso à casa própria.

A comerciante Vanessa Pereira Rodrigues trabalha no Mercadão de Águas Lindas e aproveitou para conhecer as oportunidades apresentadas. Foi procurar um apartamento e encontrou. “Achei tudo muito bem organizado, fui muito bem recebida e orientada e já estou saindo daqui com tudo pronto. Só falta pegar a chave”, comemora.

Quem também não perdeu a oportunidade foi Maria de Lourdes Ramos do Nascimento, 63. Ela foi atendida pelos corretores e saiu com o cadastro pronto, aguardando apenas aprovação. “Eu e meu marido queremos sair do aluguel. São muitas contas para pagar, acumulando com água, luz e gás. Se é para pagar, que seja uma coisa nossa”, explica a dona de casa.

O Aluguel Nunca Mais é um dos braços do Programa Pra Ter Onde Morar e oferece subsídio estadual de até R$ 50,5 mil para ajudar famílias goianas a viabilizar a entrada no financiamento, reduzindo barreiras e criando novas possibilidades para quem deseja conquistar sua primeira moradia. “A família pode utilizar o valor para reduzir o valor das parcelas ou o preço do imóvel. O restante é financiado pela Caixa por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal”, acrescenta o presidente.

Para participar, a família precisa ter renda de até 3 salários mínimos, não possuir imóvel, nunca ter sido beneficiado em programa habitacional, comprovar vínculo com o município onde será concedido o benefício de, no mínimo, três anos, além de núcleo familiar com pelo menos dois integrantes.

