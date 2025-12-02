Planetário Digital de Anápolis terá cantata de Natal com alunos da Escola de Música

2 de dezembro de 2025
planetario

Evento celebra o Natal com apresentação do coro infantil e visitação à exposição permanente do Planetário (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em ciência e cultura poderão aproveitar gratuitamente, nesta quarta-feira (3), a partir das 19h, uma Sessão Especial de Natal no Planetário Digital de Anápolis.

A programação será voltada para toda a família e contará com a apresentação do coro infantil da Escola de Música de Anápolis.

O momento promete encantar o público com uma Cantata de Natal, música e cultura, destacando o talento dos alunos que se apresentarão. No local, o público também poderá visitar a exposição permanente de painéis sobre astronomia e astronáutica.

A ação será promovida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Inclusão e da equipe do Planetário, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio da Escola de Música de Anápolis.

De acordo com a equipe do Planetário, o objetivo é celebrar o espírito natalino junto à comunidade, unindo ciência e cultura, além de valorizar o talento das crianças e incentivar o trabalho em equipe.

