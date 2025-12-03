Anápolis recebe ação de Natal com exposição de carros antigos, atrações culturais e entrada gratuita

3 de dezembro de 2025
papai noel

Iniciativa contribui para fortalecer o turismo local e incentivar a participação da comunidade nas celebrações natalinas, movimentando o comércio e valorizando empreendedores da região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os amantes das comemorações natalinas e dos carros antigos poderão participar, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, de uma programação especial de Natal no Ginásio do SESI Jundiaí. O evento, com entrada gratuita, reunirá atrações culturais, opções de compras, atividades para toda a família e uma exposição de veículos antigos.

As atividades serão promovidas pelo grupo Mistura Feminina, em parceria com o SESI Jundiaí, o Sebrae e o apoio da Prefeitura de Anápolis.

Saiba mais sobre o evento

O espaço funcionará das 14h às 21h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5), e das 9h às 21h no sábado (6). No local, os visitantes poderão adquirir artigos natalinos, itens de moda, acessórios, calçados e ainda aproveitar a praça de alimentação.

A programação inclui abertura oficial com música ao vivo na quinta-feira, às 19h; Bingo do Noel na sexta-feira, também às 19h; e, no sábado, a chegada do Papai Noel às 9h30, acompanhada de exposição de carros antigos e passeio gratuito no Trenzinho da Alegria para crianças e famílias.

Além de promover momentos de lazer e convivência, a iniciativa contribui para fortalecer o turismo local e incentivar a participação da comunidade nas celebrações natalinas, movimentando o comércio e valorizando empreendedores da região.

 

Tags:

Veja também

rimet

Câmara aprova projeto de Rimet Jules sobre câmeras em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas

3 de dezembro de 2025
centro de convencoes

Agro é Social encerra ações em Anápolis na sexta-feira

3 de dezembro de 2025
cleopatra e marco antonio

Quarta Cultural apresenta espetáculo de teatro “Cleópatra e Marco Antônio”

3 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

papai noel

Anápolis recebe ação de Natal com exposição de carros antigos, atrações culturais e entrada gratuita

3 de dezembro de 2025
rimet

Câmara aprova projeto de Rimet Jules sobre câmeras em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas

3 de dezembro de 2025
centro de convencoes

Agro é Social encerra ações em Anápolis na sexta-feira

3 de dezembro de 2025
cleopatra e marco antonio

Quarta Cultural apresenta espetáculo de teatro “Cleópatra e Marco Antônio”

3 de dezembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

3 de dezembro de 2025