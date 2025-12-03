Anápolis recebe ação de Natal com exposição de carros antigos, atrações culturais e entrada gratuita
As atividades serão promovidas pelo grupo Mistura Feminina, em parceria com o SESI Jundiaí, o Sebrae e o apoio da Prefeitura de Anápolis.
Saiba mais sobre o evento
O espaço funcionará das 14h às 21h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5), e das 9h às 21h no sábado (6). No local, os visitantes poderão adquirir artigos natalinos, itens de moda, acessórios, calçados e ainda aproveitar a praça de alimentação.
A programação inclui abertura oficial com música ao vivo na quinta-feira, às 19h; Bingo do Noel na sexta-feira, também às 19h; e, no sábado, a chegada do Papai Noel às 9h30, acompanhada de exposição de carros antigos e passeio gratuito no Trenzinho da Alegria para crianças e famílias.
Além de promover momentos de lazer e convivência, a iniciativa contribui para fortalecer o turismo local e incentivar a participação da comunidade nas celebrações natalinas, movimentando o comércio e valorizando empreendedores da região.