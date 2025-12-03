Câmara aprova projeto de Rimet Jules sobre câmeras em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas

Proposta exige monitoramento por câmeras em bares, distribuidoras, supermercados, postos e boates; medida nasceu de diálogo com a Polícia Civil e experiências bem-sucedidas em outras cidades

O plenário da Câmara Municipal de Anápolis aprovou, em segunda votação e por unanimidade, o projeto de lei do vereador Rimet Jules (PT) que torna obrigatória a instalação de sistemas de monitoramento por câmeras em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, incluindo bares, distribuidoras, boates, supermercados e postos de combustíveis.

A medida busca reforçar a segurança pública, prevenir ocorrências e ampliar o apoio às forças policiais na identificação de suspeitos. O parlamentar explica que a iniciativa surgiu após reuniões com a Polícia Civil e a observação de resultados positivos em outros municípios que adotaram o sistema.

“Essa é uma medida simples, moderna e eficaz para proteger comerciantes, trabalhadores e clientes. A tecnologia tem sido uma grande aliada da segurança pública, e Anápolis precisa avançar nesse sentido”, afirmou Rimet Jules.

Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do Executivo.