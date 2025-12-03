Agro é Social encerra ações em Anápolis na sexta-feira
O programa Agro é Social encerra ações nesta sexta-feira (05/12), em Anápolis, localizada na regional Rio das Antas. A cerimônia de encerramento será no Centro de Convenções de Anápolis e marca a consolidação de um trabalho que fortalece municípios, valoriza produtores e impulsiona oportunidades para as famílias do campo.
Investimento do Goiás Social na Regional Rio das Antas
Na regional Rio das Antas, 26 municípios foram beneficiados somando:
- 1.233 produtores capacitados;
- 991 cartões entregues;
- Investimento total de R$ 4,9 milhões.
Municípios como Abadiânia, Goianápolis, Damolândia, Hidrolândia, Jesuópolis, Leopoldo de Bulhões, Caturaí, Petrolina e Santo Antônio se destacaram entre os maiores volumes de investimento, reflexo de projetos sólidos, comprometimento das equipes técnicas e forte adesão das famílias rurais.
Além da entrega de cartões e certificados aos produtores da Região Rio das Antas, o evento também celebrará conquistas importantes em outras frentes desenvolvidas pela Emater Goiás.
Agro é Social Jovem
Durante a solenidade, serão entregues cartões aos participantes do Agro é Social Jovem – programa que capacitou 275 estudantes de diversos municípios goianos. A iniciativa, realizada em parceria com o Cotec, prepara filhos de produtores rurais para o empreendedorismo rural, sucessão familiar e permanência no campo.
Os jovens passaram por uma formação híbrida, com encontros presenciais, módulos EAD e a elaboração de planos de negócios orientados pela equipe técnica da Emater Goiás. Ao final, aqueles que se enquadraram nos critérios estabelecidos receberão apoio para acessar linhas de crédito como o Pronaf Jovem e o Crédito Social, garantindo meios reais para transformar seus projetos em oportunidades de renda e de futuro.
Nesta primeira edição do programa, 72 jovens serão contemplados com o cartão do Crédito Social, resultando em mais de R$ 350 mil em investimentos na nova geração do campo.
Prêmio Goiás Agro
A programação do encerramento inclui também a entrega do Prêmio Goiás Agro, que reconhece o trabalho das prefeituras em iniciativas voltadas ao:
- Desenvolvimento rural;
- Sustentabilidade;
- Infraestrutura;
- Assistência técnica;
- Apoio social no campo.
Os vencedores desta edição foram avaliados conforme o porte populacional e demonstraram que é possível promover renda, preservar o meio ambiente e elevar a qualidade de vida das comunidades rurais de forma integrada e responsável.
Confira os municípios vencedores:
- Promoção do Desenvolvimento Econômico Rural: Rio Verde, Goiás, Iaciara e Cristianópolis
- Meio Ambiente e Sustentabilidade: Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Caturaí e Urutaí
- Infraestrutura para o Campo: Formosa, Silvânia, Mambaí e Cristianópolis
- Assistência Técnica e Extensão Rural: Formosa, Abadiânia, Iaciara e Urutaí
- Apoio Social no Meio Rural: Itumbiara, Silvânia, Iaciara e Urutaí
2º Encontro de Servidores da Emater Goiás
A Emater Goiás também realizará o 2º Encontro Estadual de Servidores, reunindo colaboradores de todas as regiões do estado. Além de promover a integração e a confraternização da equipe, o presidente da instituição, Rafael Gouveia, apresentará um balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e compartilhará as metas e diretrizes que orientarão o trabalho da Emater em 2026.