Agro é Social encerra ações em Anápolis na sexta-feira

Evento inclui entrega de cartões, certificados e o reconhecimento às prefeituras premiadas (Foto: Arquivo Secom)

O programa Agro é Social encerra ações nesta sexta-feira (05/12), em Anápolis, localizada na regional Rio das Antas. A cerimônia de encerramento será no Centro de Convenções de Anápolis e marca a consolidação de um trabalho que fortalece municípios, valoriza produtores e impulsiona oportunidades para as famílias do campo.

Investimento do Goiás Social na Regional Rio das Antas

Na regional Rio das Antas, 26 municípios foram beneficiados somando:

1.233 produtores capacitados;

991 cartões entregues;

Investimento total de R$ 4,9 milhões.

Municípios como Abadiânia, Goianápolis, Damolândia, Hidrolândia, Jesuópolis, Leopoldo de Bulhões, Caturaí, Petrolina e Santo Antônio se destacaram entre os maiores volumes de investimento, reflexo de projetos sólidos, comprometimento das equipes técnicas e forte adesão das famílias rurais.

Além da entrega de cartões e certificados aos produtores da Região Rio das Antas, o evento também celebrará conquistas importantes em outras frentes desenvolvidas pela Emater Goiás.

Agro é Social Jovem

Durante a solenidade, serão entregues cartões aos participantes do Agro é Social Jovem – programa que capacitou 275 estudantes de diversos municípios goianos. A iniciativa, realizada em parceria com o Cotec, prepara filhos de produtores rurais para o empreendedorismo rural, sucessão familiar e permanência no campo.

Os jovens passaram por uma formação híbrida, com encontros presenciais, módulos EAD e a elaboração de planos de negócios orientados pela equipe técnica da Emater Goiás. Ao final, aqueles que se enquadraram nos critérios estabelecidos receberão apoio para acessar linhas de crédito como o Pronaf Jovem e o Crédito Social, garantindo meios reais para transformar seus projetos em oportunidades de renda e de futuro.

Nesta primeira edição do programa, 72 jovens serão contemplados com o cartão do Crédito Social, resultando em mais de R$ 350 mil em investimentos na nova geração do campo.

Prêmio Goiás Agro

A programação do encerramento inclui também a entrega do Prêmio Goiás Agro, que reconhece o trabalho das prefeituras em iniciativas voltadas ao:

Desenvolvimento rural;

Sustentabilidade;

Infraestrutura;

Assistência técnica;

Apoio social no campo.

Os vencedores desta edição foram avaliados conforme o porte populacional e demonstraram que é possível promover renda, preservar o meio ambiente e elevar a qualidade de vida das comunidades rurais de forma integrada e responsável.

Confira os municípios vencedores:

Promoção do Desenvolvimento Econômico Rural : Rio Verde, Goiás, Iaciara e Cristianópolis

: Rio Verde, Goiás, Iaciara e Cristianópolis Meio Ambiente e Sustentabilidade : Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Caturaí e Urutaí

: Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Caturaí e Urutaí Infraestrutura para o Campo : Formosa, Silvânia, Mambaí e Cristianópolis

: Formosa, Silvânia, Mambaí e Cristianópolis Assistência Técnica e Extensão Rural : Formosa, Abadiânia, Iaciara e Urutaí

: Formosa, Abadiânia, Iaciara e Urutaí Apoio Social no Meio Rural: Itumbiara, Silvânia, Iaciara e Urutaí

2º Encontro de Servidores da Emater Goiás

A Emater Goiás também realizará o 2º Encontro Estadual de Servidores, reunindo colaboradores de todas as regiões do estado. Além de promover a integração e a confraternização da equipe, o presidente da instituição, Rafael Gouveia, apresentará um balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e compartilhará as metas e diretrizes que orientarão o trabalho da Emater em 2026.