Quarta Cultural apresenta espetáculo de teatro “Cleópatra e Marco Antônio”

3 de dezembro de 2025
cleopatra e marco antonio

Edição desta semana destaca espetáculo histórico e a participação de artistas formados na rede municipal (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quarta-feira (3) mais uma edição da Quarta Cultural, no Teatro Municipal, com a apresentação do espetáculo “Cleópatra e Marco Antônio”, encenado pelas turmas da Escola Municipal de Teatro Elidia Simonetti. A abertura será feita pela Companhia Anapolina de Teatro (CAT), com o espetáculo “Vó e Fé”.

A Escola Municipal de Teatro, fundada oficialmente em 18 de setembro de 1989 pela Lei nº 1.694, é um dos pilares da política cultural do município. Idealizada pela atriz e professora Francisca Irene, a escola surgiu para ampliar a formação em artes cênicas e, desde então, tem revelado talentos, criado grupos e produzido espetáculos marcantes, consolidando-se como referência no teatro anapolino.

O espetáculo da noite conduz o público à história de Cleópatra e Marco Antônio, um romance envolto em mistérios que atravessa o tempo e inspira reflexões sobre poder, paixão e permanência.

Como em todas as edições, a Quarta Cultural contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

 

