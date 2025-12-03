Quarta Cultural apresenta espetáculo de teatro “Cleópatra e Marco Antônio”

Edição desta semana destaca espetáculo histórico e a participação de artistas formados na rede municipal (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Escola Municipal de Teatro, fundada oficialmente em 18 de setembro de 1989 pela Lei nº 1.694, é um dos pilares da política cultural do município. Idealizada pela atriz e professora Francisca Irene, a escola surgiu para ampliar a formação em artes cênicas e, desde então, tem revelado talentos, criado grupos e produzido espetáculos marcantes, consolidando-se como referência no teatro anapolino.

O espetáculo da noite conduz o público à história de Cleópatra e Marco Antônio, um romance envolto em mistérios que atravessa o tempo e inspira reflexões sobre poder, paixão e permanência.

Como em todas as edições, a Quarta Cultural contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.