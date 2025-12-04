Agehab entrega 30 casas a custo zero em Cromínia nesta quinta-feira (04/12)

Mais de 4,5 mil famílias já foram beneficiadas com moradias a custo zero desde o início do programa Pra Ter Onde Morar em Goiás (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega 30 moradias do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero no município de Cromínia, nesta quinta-feira (04/12), às 11h30. As moradias são destinadas a famílias com renda até um salário mínimo.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça o compromisso do governo com as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Cada casa entregue representa dignidade, segurança e esperança para uma família goiana. É gratificante ver o impacto que esse programa tem na vida das pessoas. E é por isso que seguimos firmes com o trabalho, transformando vidas por todo o Estado”, afirma.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa habitacional do Governo de Goiás é inédito em todo país e deveria servir de modelo para outros gestores. “Entregar uma casa de excelente padrão com escritura, toda regularizada e sem custo algum para quem mais precisa, é um ato de justiça social. O trabalho da Agehab é garantir que cada etapa, desde a construção até a entrega das chaves, aconteça com qualidade e respeito ao cidadão”, destaca.

Serviço:

Agenda: Entrega de 30 casas a custo zero em Cromínia

Data: quinta-feira, 04/12/25

Horário: 11h30

Local: Centro de Eventos Antônio Matias Pereira

Endereço: Rua Antônio Dias Campos, Qd.01 Lt.07 – Bairro 6 – Setor Castelo Branco – Cromínia – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás