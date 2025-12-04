Conheça a programação de Natal em Anápolis e o funcionamento da pista de patinação no gelo

Gestão municipal inaugura pista de gelo e reforça programação cultural e recreativa durante o mês de dezembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As atividades, totalmente gratuitas, seguem até o dia 20 de dezembro e incluem apresentações culturais diárias, sempre a partir das 18h, além de neve artificial, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce.

A principal atração deste ano é a pista de patinação no gelo, que vai oferecer uma experiência inédita às famílias anapolinas.

A inauguração da pista acontece nesta quarta-feira (03), e o funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 18h.

A capacidade é de 35 pessoas por sessão, com duração de 20 minutos cada. Essa atividade específica será disponibilizada ao público até o dia 10 de janeiro, também de forma gratuita.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 5 anos e altura mínima de 1,10 metro. A Prefeitura recomenda ainda que os visitantes utilizem meias grossas, para garantir conforto durante a patinação.

Não há exigência de vestimenta específica, porém o uso de calça é aconselhado; para crianças, a sugestão é o uso de moletom.

A programação segue com ações que fortalecem o espírito de Natal e valorizam espaços públicos de encontro e lazer na cidade.