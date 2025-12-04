Divulgado Resultado Preliminar de Consulta Pública para Diretores da Rede Municipal

Divulgação marca mais uma etapa da escolha dos gestores escolares, com prazo de recursos entre 4 e 5 de dezembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O processo, regulamentado pela Portaria nº 067/2025 e pelo Decreto nº 52.151/2025, representa uma etapa fundamental da gestão democrática do ensino público, fortalecendo a participação ativa de profissionais da educação, pais, responsáveis e estudantes na escolha dos gestores escolares. A consulta pública reafirma o compromisso do município com a transparência, o diálogo e o protagonismo da comunidade escolar no desenvolvimento das políticas educacionais.

Nos termos do Anexo I da Portaria nº 067/2025, o prazo destinado à interposição de recursos contra o Resultado Preliminar ocorrerá nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, devendo os recursos ser protocolados em meio físico diretamente perante a Comissão Eleitoral Local de cada Unidade de Ensino.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que o cumprimento dos prazos e das diretrizes estabelecidas é essencial para garantir a lisura, a legitimidade e a efetividade do processo democrático de escolha dos diretores escolares.

Resultado Preliminar