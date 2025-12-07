HCN se firma como referência na região Centro-Norte de Goiás

HCN supera 500 mil atendimentos em 2025 e torna referência na região Centro-Norte de Goiás (Foto: Victor Weber)

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, administrado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), alcançou, em 2025, a marca de mais de 500 mil atendimentos.

O volume confirma a consolidação da unidade como principal referência hospitalar para os 60 municípios da macrorregião Centro-Norte, com estrutura voltada para casos de média e alta complexidade e integração de serviços antes concentrados em Goiânia.

Entre janeiro e novembro, o hospital registrou 471.436 exames laboratoriais e de imagem, 79.378 consultas médicas, oncológicas e multidisciplinares, além de 17.326 internações e 7.824 cirurgias.

O Pronto-Socorro realizou mais de 26 mil atendimentos no mesmo período. No Centro de Oncologia, o primeiro da rede estadual, foram contabilizadas mais de 4 mil sessões de quimioterapia, permitindo que pacientes recebam tratamento integral sem necessidade de deslocamento para outras regiões.

Para o diretor assistencial do HCN, João Batista da Cunha, os resultados expressam a capacidade operacional e o impacto do serviço no interior.

“Esses resultados demonstram não apenas volume, mas qualidade. O HCN oferece tecnologia de ponta, equipes altamente qualificadas e atendimento humanizado, assegurando eficácia dos tratamentos, segurança e respeito às necessidades individuais de cada paciente”, afirmou.

HCN

Inaugurado há quatro anos, o hospital ampliou cobertura em oncologia, traumatologia e gestação de alto risco. Entre os casos atendidos, o de Henrique — prematuro extremo, nascido com 23 semanas e 740 gramas, com apenas 1% de chance de sobrevivência — se tornou símbolo da capacidade técnica da unidade.

Após quatro meses de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, o bebê recebeu alta sem sequelas. “Sou muito grata ao HCN e a toda equipe que cuidou do meu filho com tanto carinho. Ver o Henrique saudável é uma grande vitória”, disse a mãe, Heusileia Coelho.

ONA

Em 2025, o HCN recebeu certificação de Hospital Acreditado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), tornando-se a sexta unidade da rede estadual a obter o selo. O reconhecimento exige cumprimento de padrões rigorosos de segurança e qualidade assistencial, avaliando processos administrativos, protocolos clínicos e desempenho das equipes.

HCN é o 6º hospital da rede estadual com acreditação ONA 1

A acreditação tem validade de dois anos e inclui reavaliações periódicas, o que impõe manutenção de indicadores e evolução contínua da gestão hospitalar.