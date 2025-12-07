Procon Anápolis leva atendimento móvel ao bairro Paraíso nesta semana

Ação itinerante facilita acesso dos moradores do Paraíso aos serviços do Procon (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação tem como objetivo garantir suporte presencial para moradores que necessitam de esclarecimentos ou abertura de demandas relacionadas ao consumo.

Entre os serviços oferecidos estão a abertura de reclamações, orientações sobre direitos do consumidor e apoio na análise de contratos, cobranças indevidas e registros de negativação, além de realizar encaminhamentos para órgãos parceiros, quando necessário.

De acordo com a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, a ação tem como objetivo oferecer serviços gratuitos, facilitando o acesso da população às ações de proteção e orientação ao consumidor.

Para receber o atendimento é necessário que os consumidores levem documentos pessoais, comprovantes de residência e todos os registros relacionados ao problema, como prints, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, para agilizar o atendimento. O órgão reforça que buscar orientação pode evitar prejuízos e garantir que os direitos do consumidor sejam preservados.