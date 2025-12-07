Prefeitura de Anápolis realiza encerramento anual do Projeto Transformar e 1ª Copa Transformar

Evento celebra as conquistas do ano e reúne crianças, adolescentes e famílias atendidas pela iniciativa, que tem como foco promover inclusão social, cidadania e desenvolvimento humano por meio do esporte e de atividades culturais (Foto: Kayque Maciel / Prefeitura de Anápolis)

Realizado pelas Secretarias Municipais de Esporte, Assistência e Políticas Sociais, Cultura e Turismo, e Educação, o Projeto Transformar atende crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino e inscritos no CadÚnico. Ao longo do ano, os participantes têm acesso gratuito a modalidades como futsal, futebol, ciclismo, natação, atletismo, musculação, entre outras atividades esportivas e recreativas que fortalecem vínculos familiares e comunitários.

A programação de encerramento foi pensada para toda a família. Além dos jogos da 1ª Copa Transformar, o público poderá aproveitar diversas atrações gratuitas, como:

• Pipoca e algodão doce

• Brindes para os participantes

• Pula-pula, montanha inflável, escorrega, golzinho, mini vôlei e muito mais

Com foco no fortalecimento da integração comunitária e na valorização da prática esportiva como ferramenta de transformação social, o evento marca o fechamento de um ano de atividades intensas e a consolidação do Transformar como uma importante política pública do município.