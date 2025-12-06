Caiado destaca tecnologia, inteligência e integração na segurança

Caiado apresenta resultados da política de segurança pública de Goiás durante participação por videoconferência no 14º Consud (Foto: André Saddi)

A experiência de Goiás na segurança pública e no combate ao crime organizado foi compartilhada pelo governador Ronaldo Caiado, nesta sexta-feira (5/12), durante o 14º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado no Rio de Janeiro.

Durante participação remota, o chefe do Executivo goiano destacou que “tecnologia, inteligência e integração são os pilares para atingir o máximo de segurança nos estados”.

Apesar de o evento ser voltado para os sete estados das regiões Sul e Sudeste, Caiado foi convidado para palestrar e apresentar os bons resultados obtidos em Goiás nos últimos sete anos. O estado tem se destacado nacionalmente pela redução consistente dos principais indicadores de criminalidade.

Nesse sentido, o governador mencionou a importância do “trabalho conjunto e da troca de informações das forças de segurança” para o combate efetivo à criminalidade.

Segurança

Um exemplo mencionado por Caiado foi a ação conjunta das polícias de Goiás e Santa Catarina, realizada nesta semana, que resultou na localização de um dos criminosos mais violentos do país. Lezenilton Luís Oliveira Teixeira, conhecido como Coroa, era especializado no chamado crime do “Novo Cangaço” e autor de homicídios. A partir do compartilhamento de informações das forças de segurança, o foragido foi encontrado no interior catarinense.

“Tudo isso mostra que colocamos em prática, aqui também no Centro-Oeste, esse modelo de integração”, sinalizou o governador.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, reforçou a importância do trabalho conjunto realizado recentemente com o Governo de Goiás.

“Integração tem que acontecer de verdade, não só da boca pra fora”, indicou. “O crime organizado tem muitas frentes, por isso precisamos falar um pouco menos e fazer um pouquinho mais. E a integração das forças policiais nos estados é um grande caminho. A gente se soma”, acrescentou.

Sobre o evento

O Cosud foi criado em 2019 para fortalecer a cooperação entre os estados do Sul e Sudeste. Nesta 14ª edição, o consórcio busca alinhar políticas públicas, compartilhar soluções e fortalecer a gestão pública. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos da região, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais. O evento começou na quinta-feira (4/12) e segue até sábado (6/12).

Dentro do tema segurança pública, Caiado participou do painel que discutiu a importância da tecnologia, inteligência e integração no combate efetivo à criminalidade. Participaram do debate os governadores Eduardo Leite (RS) e Jorginho Mello (SC), além do deputado federal Zucco e do procurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira. Anfitrião do evento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também acompanhou o debate.