Vagas abertas para especialização gratuita em Tecnologia em Bebidas na UAB Anápolis

6 de dezembro de 2025
computador

Formação é voltada a profissionais que atuam ou desejam atuar como professores nas áreas de química, bebidas ou afins, além de interessados em ingressar ou se qualificar na indústria de bebidas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para o curso de Especialização em Tecnologia em Bebidas, ofertado pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), estão abertas para o Polo UAB Anápolis. Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas na modalidade a distância, totalmente gratuita. As inscrições seguem até 22 de dezembro.A formação é voltada a profissionais que atuam ou desejam atuar como professores nas áreas de química, bebidas ou afins, além de interessados em ingressar ou se qualificar na indústria de bebidas.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e comprovação de experiência. Podem se inscrever candidatos com graduação nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias ou Ciências da Saúde, conforme a tabela do CNPq.

Como fazer a inscrição

Para participar, é necessário realizar o cadastro no site do IFG (link disponível no site da Prefeitura). Ao acessar, o candidato deve preencher a ficha de inscrição online e enviar os documentos exigidos no edital. Todo o curso será realizado de forma remota, sem encontros presenciais.

O edital completo e demais informações estão disponíveis no site do IFG, na área de seleções em andamento. Interessados podem solicitar mais detalhes pelos números (62) 99903-8589 ou (62) 99179-0546.

Link para inscrição

