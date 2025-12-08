Goiás English envia mais de 30 professores para aprimorar Inglês em Londres

8 de dezembro de 2025
goias english
Docentes participam de capacitação e conhecem metodologias educacionais de referência mundial (Foto: Seduc)

A Secretaria da Educação enviou um grupo com mais de 30 professores da rede estadual de ensino para Londres, onde participarão de uma imersão voltada ao aprimoramento da proficiência em Língua Inglesa e à troca de experiências educacionais. A iniciativa integra as ações do Projeto Goiás English, do Governo de Goiás. Os participantes embarcaram no último sábado (06/12) e retornam daqui a dez dias (16/12).

Em reunião com os intercambistas a secretária de educação, Fátima Gavioli, reforçou que o governo de Goiás investe na qualificação dos professores.

“Esta imersão em Londres vai ser uma experiência enriquecedora. Que cada aprendizado possa fortalecer ainda mais o trabalho realizado em nossas escolas. Estou confiante de que vocês voltarão com novas ideias e práticas para compartilhar”, desejou.

Goiás English

O Projeto Goiás English, desenvolvido pela Seduc, é coordenado pelo Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (Cepfor). Esta ação representa um marco para a internacionalização da formação docente no estado.

A intercambista Eva Sandra, participante do projeto, demonstrou sua animação com a viagem.

“Estamos muito felizes e ansiosos para chegar lá, viver essa troca de cultura, conhecer um novo lugar. Quero poder falar do nosso país e mostrar como nos importamos com a educação”, declarou.

Durante o período de formação, os professores irão participar de atividades imersivas, com estudos e contato direto com metodologias reconhecidas mundialmente no ensino de inglês. A proposta é fortalecer o ensino da língua nas escolas da rede, incentivar práticas pedagógicas inovadoras e ampliar a conexão com referências globais.

O intercâmbio reforça o compromisso do Governo de Goiás com a qualificação dos profissionais da educação, promovendo oportunidades que impactem positivamente a sala de aula e o aprendizado dos estudantes goianos.

 

Editado por  via Secretaria da Educação – Governo de Goiás
