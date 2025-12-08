Crer é destaque no Brasil com produção de próteses personalizadas

Paciente recebe prótese na Oficina Ortopédica do Crer. Unidade do Governo de Goiás é referência nacional em atendimento humanizado e produção personalizada (Foto: Klysman Prado)

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) é referência, em todo o Brasil, na produção de dispositivos ortopédicos sob medida, aliando inovação, tecnologia avançada e atendimento humanizado para transformar a vida de milhares de pessoas com deficiência.

Apenas nos primeiros dez meses deste ano, a Oficina Ortopédica fixa e a Oficina Itinerante do Crer, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), garantiram a entrega gratuita de mais de 10 mil dispositivos ortopédicos, reforçando o compromisso do Estado com políticas públicas que promovem autonomia, inclusão e qualidade de vida.

Próteses personalizadas no Crer

Na Oficina Itinerante — caminhão totalmente equipado que percorre todas as regionais de saúde de Goiás, foram entregues 1.625 itens, incluindo 185 calçados sob medida, 95 próteses, 490 órteses e 234 dispositivos auxiliares de locomoção.

Na Oficina Fixa, instalada na unidade em Goiânia, o volume é ainda maior: 8.530 itens produzidos e entregues, com destaque para 417 próteses, 2.276 órteses, 3.059 meios auxiliares de locomoção e 658 adequações de cadeiras de rodas.

A excelência desse trabalho se reflete na trajetória de pacientes como Johnatha Pereira da Silva, 43 anos, amputado há 21 anos após um acidente de moto e acompanhado pelo Crer há duas décadas. Durante esse período, ele recebeu assistência multidisciplinar de psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e participou de atividades esportivas, sempre com suporte contínuo da oficina ortopédica.

“O Crer não só me ajudou a recuperar minha autonomia, mas também devolveu minha confiança e meu projeto de vida. Hoje trabalho, sou casado, tenho dois filhos e levo minha vida normalmente”, relata. “A equipe do Crer virou minha família. Sou grato por tudo que fizeram e ainda fazem por mim”.

Pilares da reabilitação

Para o diretor técnico assistencial do Crer, Ciro Bruno Silveira Costa, o serviço é um dos pilares da reabilitação no Brasil.

“A Oficina Ortopédica do Crer é um orgulho para Goiás. Aqui, tecnologia de ponta se une ao cuidado humanizado para devolver funcionalidade e independência aos nossos pacientes. Cada prótese, órtese e calçado produzido representa uma nova possibilidade de vida, e isso reflete o compromisso diário da nossa equipe com a excelência e com o SUS”, afirma.

O trabalho realizado reúne digitalização, modelagem especializada, materiais modernos e adaptação totalmente personalizada, garantindo dispositivos mais leves, confortáveis e funcionais.

A atuação itinerante amplia ainda mais esse alcance, permitindo que moradores de municípios distantes recebam o mesmo padrão de cuidado oferecido na capital. Assim, o Governo de Goiás democratiza o acesso à reabilitação ortopédica, tornando o Crer um modelo reconhecido nacionalmente.