Matrículas para novos alunos da rede municipal de Anápolis começam em 10 de dezembro

Abertura das matrículas marca início do processo de ingresso para o próximo ano letivo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O processo deve ser realizado de forma online, por meio do link disponível no site da Prefeitura.

Os estudantes que já estão matriculados e desejam permanecer na mesma unidade de ensino devem realizar a renovação presencialmente, diretamente nas escolas.

Processo de transferência

O processo de transferência também está disponível e pode ser solicitado até o dia 9 de dezembro, presencialmente nas unidades escolares.

Critérios de prioridade

As vagas em creches e pré-escolas são preenchidas com base em critérios socioeconômicos e de vulnerabilidade, sendo considerados:

-Criança com deficiência ou doença crônica;

-Algum membro da família com deficiência ou doença crônica;

-Família monoparental (somente pai ou mãe responsável);

-Residência cedida, alugada ou financiada;

-Mãe adolescente (até 17 anos e 11 meses);

-Mãe trabalhadora;

-Irmão(ã) já matriculado(a) na mesma unidade de ensino;

-Beneficiário(a) do CadÚnico;

-Criança que esteja em abrigo ou família acolhedora.

A lista de espera será publicada e atualizada periodicamente. A consulta poderá ser acompanhada online, a partir do dia 12 de dezembro, pelo Portal da Educação da Prefeitura de Anápolis ou pelo aplicativo Conecta Anápolis.

Dúvidas e demais esclarecimentos podem ser obtidos presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Brasil, nº 200, no Centro, ou pelos e-mails nas@edu.anapolis.go.gov.br ou pelo acompanhamentoescolar@edu.anapolis.go.gov.br.

Link para matrícula de novos alunos