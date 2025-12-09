Anápolis recebe primeiro lote de vacina contra bronquiolite; doses serão destinadas a gestantes a partir de 28 semanas

Município recebe 812 doses e inicia cronograma de vacinação para gestantes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A vacina estará disponível para gestantes a partir de 28 semanas e tem como objetivo proteger os recém-nascidos contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite e responsável por grande parte das internações por problemas respiratórios em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida.

Vale ressaltar que todas as salas de vacina do município estarão abastecidas, respeitando o funcionamento habitual de cada unidade.

As Unidades Básicas de Saúde dos bairros Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Já as unidades do Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes atenderão de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Algumas unidades oferecem vacinação em dias específicos, sempre das 8h às 15h.

Nas segundas-feiras, a imunização estará disponível nas unidades Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel; nas terças-feiras, nas unidades Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon; nas quartas-feiras, no Jardim Alvorada e Paraíso; nas quintas-feiras, no Jardim das Américas e Maracanã; e, nas sextas-feiras, no Jardim das Oliveiras.

Nos distritos, a vacinação seguirá o seguinte calendário: Interlândia e Souzânia todas as quintas-feiras; Joanápolis na segunda quarta-feira do mês; Goialândia na terceira terça-feira do mês; e São Vicente e Branápolis na quarta terça-feira do mês.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacina, que chega pela primeira vez a Anápolis, lembrando que a proteção materna é fundamental para reduzir casos graves e hospitalizações por bronquiolite entre os recém-nascidos.