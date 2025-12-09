Itens da cesta básica apresentam variação de até 202% em novembro, aponta Procon Anápolis

Órgão municipal destaca variações no mercado e orienta consumidores a redobrarem a atenção (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a pesquisa, foram encontradas grandes variações de preço. O item com maior diferença foi o sabonete de 85g, que apresentou variação de 202%, custando R$ 0,99 no Villefort e R$ 2,99 no Sena Supermercado.

Outros itens também registraram variações expressivas, como sabão em pó (128%), banana prata (100%) e pão francês (99%).

Preço da cesta básica

No comparativo sobre o impacto da Cesta Básica Nacional no salário mínimo, é possível avaliar a variação do poder de compra. De acordo com o levantamento, um indivíduo adulto que recebe um salário mínimo de R$ 1.518,00 compromete R$ 580,93 de sua renda com a cesta básica individual. O valor representa 38,3% do salário destinado à alimentação essencial.

O Procon Anápolis alerta ainda para uma prática observada no mercado: algumas fábricas de sabão em barra estão reduzindo a gramatura de seus produtos. A orientação é que os consumidores redobrem a atenção para garantir compras conscientes e evitar prejuízos.