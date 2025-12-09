Itens da cesta básica apresentam variação de até 202% em novembro, aponta Procon Anápolis

9 de dezembro de 2025
procon anapolis

Órgão municipal destaca variações no mercado e orienta consumidores a redobrarem a atenção (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 2 e 4 de dezembro, uma pesquisa comparativa de preços da cesta básica. A análise contou com a visita de agentes a seis supermercados da cidade: Super Vi, Villefort, Rota, Di Casa, Floresta e Sena. Diversos itens foram avaliados, como arroz, batata, legumes e frutas.

Durante a pesquisa, foram encontradas grandes variações de preço. O item com maior diferença foi o sabonete de 85g, que apresentou variação de 202%, custando R$ 0,99 no Villefort e R$ 2,99 no Sena Supermercado.

Outros itens também registraram variações expressivas, como sabão em pó (128%), banana prata (100%) e pão francês (99%).

Preço da cesta básica

No comparativo sobre o impacto da Cesta Básica Nacional no salário mínimo, é possível avaliar a variação do poder de compra. De acordo com o levantamento, um indivíduo adulto que recebe um salário mínimo de R$ 1.518,00 compromete R$ 580,93 de sua renda com a cesta básica individual. O valor representa 38,3% do salário destinado à alimentação essencial.

O Procon Anápolis alerta ainda para uma prática observada no mercado: algumas fábricas de sabão em barra estão reduzindo a gramatura de seus produtos. A orientação é que os consumidores redobrem a atenção para garantir compras conscientes e evitar prejuízos.

