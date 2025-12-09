Natal do Bem divulga agenda de atrações de 9 a 14

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, terá apresentações que prometem celebrar toda a magia da época mais encantada do ano (Foto: Secom)

O Natal do Bem 2025 está repleto de atrações para todas as idades. O maior evento natalino gratuito do Brasil reúne, essa semana, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, apresentações que prometem celebrar toda a magia da época mais encantada do ano. Toda a programação é gratuita.

O Quebra-Nozes

Nesta terça-feira, 09 de dezembro, o Studio Dançarte irá envolver o público com a apresentação de um dos balés mais amados do mundo: O Quebra- Nozes.

A história acompanha Clara, uma menina que ganha de presente um boneco quebra-nozes e, na noite de Natal, embarca em uma jornada mágica em que brinquedos ganham vida, batalhas são travadas e sonhos se misturam à realidade.

Data: 09 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Dueto Vocal e Percussão

Ainda na noite de terça-feira, 09, o Coreto do Natal do Bem 2025 terá muita música ao som de piano, voz e percussão. No repertório, canções natalinas e religiosas.

Data: 09 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

O Quebra-Nozes

Data: 10 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Natal em Harmonia

A agenda cultural do Natal do Bem 2025 prossegue na quinta-feira, dia 11. Os músicos Fernanda Guedes e Marcelo Maia apresentam clássicos natalinos. A proposta é proporcionar um momento de contemplação, memória afetiva e renovação da esperança, alinhado ao espírito solidário do Natal do Bem.

Além de tradicionais canções natalinas, o repertório trará músicas internacionais e brasileiras com temática de fé, amor, união, paz, esperança e renovação.

Data: 10 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Show com Aline Barros

Show com Aline Barros será no dia 11 de dezembro, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer

A cantora, compositora e pastora Aline Barros é a grande atração do Natal do Bem 2025. Considerada uma das maiores cantoras de música cristã do Brasil, com vários discos de ouro, platina e diamante, ela trará à maior festa natalina do Brasil uma noite de muita adoração e louvor com canções que viraram orações.

*O agendamento de entrevistas com a cantora deve ser feito diretamente com o Sesc.

Data: 11 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Lourany Cruz e Banda

A cantora goiana Lourany Cruz, natural da cidade de Goiás, celebra sua participação, por mais um ano, no Natal do Bem. Ela e sua banda irão se apresentar na noite desta quinta-feira, dia 11.

O grupo, que tem na bagagem apresentações em vários eventos culturais, como Canto da Primavera e Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), trará um repertório diversificado, com muito rock, além de trilhas que irão te transportar para filmes que marcaram sua vida.

Data: 11 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

A Magia do Presente que Ninguém Vê

O espetáculo “A Magia do Presente que Ninguém Vê”, do Flamboyant Instituto, convida o público a redescobrir o verdadeiro espírito do Natal. Unindo a linguagem artística do teatro e da dança, a montagem traduz em movimento a delicadeza dos gestos cotidianos, o valor de um abraço e a beleza do tempo dedicado ao outro.

Mais do que celebrar a troca de presentes, o espetáculo propõe uma reflexão sensível sobre o que realmente ilumina esta época: a presença, o afeto e a gentileza que, muitas vezes, passam despercebidos, mas são os presentes mais valiosos.

Data: 12 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Show com Lucas Manassés e Banda

O tenor Lucas Manassés e Banda apresentam um repertório variado, mesclando canções que tratam de temas recorrentes da fraternidade natalina e clássicos da MPB.

Data: 12 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Apresentação Natalina com o Corpo Musical de Bombeiros da PM

O Corpo Musical de Bombeiros da Polícia Militar fará concerto com clássicos natalinos e outros repertórios, exaltando o espírito festivo ao Natal do Bem 2025.

Data: 13 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Jingle Sax & Sax

Com a assinatura do saxofonista, arranjador e produtor Arthur Cavalcanti, o show trará clássicos do Natal com a elegância do jazz contemporâneo: melodias que marcaram o cinema e timbres de sax que transitam entre o sutil e o arrebatador.

Data: 13 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Big Band Basileu França

A Big Band Basileu França é uma das atrações do Natal do Bem 2025 deste domingo. O repertório da noite reúne tradição, brasilidade e o encanto das canções natalinas. ​

Data: 14 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Duo Natalino – Dámom Fárias e Elen Lara

O tenor e cantor Dámom Fárias e a cantora e pianista Elen Lara unem-se em duo artístico especial para o Natal do Bem 2025. No repertório da dupla, canções da Música Popular Brasileira (MPB), estilo que tem o poder de acalmar e acolher a todos que ouvem.

Data: 14 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas